Non basterebbe una vita per visitare da cima a fondo tutti i borghi e le grandi città italiane. Oltre i luoghi più gettonati, sono sparsi in tutta Italia piccole perle da visitare, anche solo per un giorno. Città marinare, di montagna, vallate, laghi, per fortuna la scelta è amplia e ricca di varianti che accontentano tutti i gusti.

In previsione delle vacanze estive, chi non vuole allontanarsi dallo Stivale, da Nord a Sud potrà scoprire le meraviglie della nostra Terra, anche a prezzi contenuti. Perché non è detto che per organizzare qualche giorno fuori sia necessario sborsare grandi somme di denaro, soprattutto se scegliamo accuratamente la località.

Ovviamente, bisognerà mettere in pratica qualche piccolo accorgimento per risparmiare e partire sereni senza stress. Quindi, cerchiamo più possibile di essere flessibili con le date e informiamoci bene sul luogo che andremo a visitare, come i costi dei mezzi pubblici e del cibo.

Molti la paragonano alle Maldive per il mare limpido e azzurro intenso, questa suggestiva località è la meta ideale per rigenerarsi

Se siamo alla ricerca di una meta dove rimanere abbagliati dall’estrema bellezza del mare, immaginando di rilassarci sulla sabbia fine e bianca, allora Caminia di Staletti potrebbe essere il posto giusto. Situata nella costa ionica della Calabria, non troppo distante da Catanzaro, questa ridente località balneare è un incanto.

È un piccolo paradiso con spiagge da sogno, fondale basso e bianco, mare incontaminato e cristallino. Calette e scogli completano questo paesaggio tropicale. Ci sentiremo immersi tra i profumi inebrianti degli ulivi e aranceti. Per gli amanti delle escursioni naturalistiche, potremo visitare la Grotta di San Gregorio, dove si narra ci siano le reliquie. È possibile arrivarci solo via mare, con una barca o un pedalo, e in zona si trovano anche i resti della Chiesa di Panaja.

Cosa fare a Caminia

Nonostante molti la paragonano alle Maldive, per il mare limpido, Caminia è una meta tranquilla. Potremo trovare un poco di pace, ma anche di cultura e storia. Il Golfo di Squillace fu un luogo strategico e ambito per il commercio. I Greci costruirono lungo tutta la costa, oggi sono visibili alcuni resti archeologici. Non può mancare, poi, una visita alle vasche di Cassiodoro a Copanello, dei bacini naturali antichissimi sfruttati per allevare i pesci. Inoltre, non perdiamo l’occasione di fare un giro nei borghi vicini, come Soverato, Pietragrande, Catanzaro Lido, Badolato Marina e il Parco archeologico di Scolacium.

In zona potremo avere diverse opzioni per soggiornare: appartamento, villa, hotel e case vacanze, con prezzi a coppia a partire da 80 euro a notte.

Lettura consigliata

3 borghi belli e suggestivi della Sicilia con mare cristallino e sabbie dorate dove mangiare bene spendendo poco