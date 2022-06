Il cielo d’estate dovrebbe essere sempre sereno e azzurro, ma a volte qualche nuvoletta è in agguato per oscurare un Sole brillante. I più appassionati di astrologia e i curiosi vorranno sapere cosa gli astri hanno in serbo per loro. Il movimento di alcuni pianeti sarà propizio per alcuni segni, che sembrerebbero essere i favoriti, almeno per le prime settimane di luglio.

Il Sole aiuterà a infondere un ottimismo generale e le energie, dopo dei mesi abbastanza difficili per molti. Potrebbero nascere grandi amori, complice anche l’estate, che allontana i cattivi pensieri e crea un’atmosfera particolare di allegria e divertimento. A raccogliere i frutti prima di tutti probabilmente sarà l’emotivo e il tenace Cancro.

Inizio luglio travolgente per il Cancro, ricoperto di fortuna e soldi, ma energie positive e amore alle stelle anche per questi segni

Un periodo davvero produttivo e florido per il segno del Cancro, con un inizio di luglio al top della forma fisica e mentale. Una nuova dose di iniziativa potrebbe diventare lo stimolo giusto per imparare nuove cose e dedicarsi ad attività manuali, utili per la casa. Ottimi i rapporti con gli amici più stretti e con il proprio partner, che saprà apprezzare ogni momento passato insieme. Mercurio sarà un fedele compagno, favorirà stimoli positivi e propositivi, per rendere sempre più concreti i suoi desideri. Grandi successi professionali potrebbero portare a entrate economiche interessanti, a lavoro il Cancro sarà un punto di riferimento per tutti i colleghi.

Il Leone

Le prossime settimane saranno all’insegna dell’armonia e della serenità anche per il Leone. Un respiro di sollievo che lo alleggerirà dai pensieri. Questa pacatezza lo aiuterà a viversi la vita godendo dei singoli attimi e potenziando l’empatia con gli altri, fattore che migliorerà tutti i rapporti e soprattutto l’amore. Anche i single potranno fare incontri romantici. Dal punto di vista economico, potrebbero avere delle entrate extra e affari interessanti che porteranno soldi.

Bilancia e Scorpione

Un inizio luglio travolgente per il Cancro, ricoperto di fortuna, ma anche per il segno della Bilancia, che finalmente potrà rilassarsi. È il momento di riprendere forza e fiato e dedicare le energie alle attività che amano, anche di tipo creativo. La Luna aumenterà il lato emotivo, ma tutto filerà liscio e saprà gestire le emozioni con abilità. Amore e vita sociale alle stelle, tutte le aspettative e i progetti andranno a buon fine.

Ottime notizie anche per il segno dello Scorpione, che vivrà storie d’amore da fiaba, rapporti di coppia idilliaci. Nonostante l’impegno lavorativo che mette a dura prova lo Scorpione, i risultati sperati stanno per arrivare, finalmente tutti i problemi economici saranno un brutto ricordo. Grandi cambiamenti in vista, complice Urano che stimolerà nuovi progetti, la parola d’ordine del mese è esplorare.

Lettura consigliata

Lo dicono anche gli astri che con la Luna piena arriveranno cambiamenti e successi per questi segni oltre l’Ariete