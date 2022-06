La Sicilia, come tutte le altre Regioni d’Italia, regala splendidi paesaggi immersi tra mare e montagna, accontentando tutte le preferenze. Chi ama l’alta quota potrà andare sull’Etna, dove è possibile partecipare a tour organizzati per scalare le alte vette del vulcano. Coloro che cercano l’avventura e suggestivi percorsi tra la natura incontaminata, potranno fare trekking tra le Madonie o i Nebrodi. L’isola accoglie anche tantissime località e borghi marinari, più piccoli e di medie dimensione, che vale la pena visitare. Non solo perché potremmo fare un bagno in acque limpide e spettacolari, ma anche perché non mancherà il buon cibo. Alcune zone sono decisamente più turistiche e prese di mira durante l’alta stagione e se vogliamo visitarle, ed evitare la confusione, meglio non farlo ad agosto. Molti cercano piuttosto luoghi più isolati, magari vicino centri più rinomati, e vivere un’esperienza più rilassante, a prezzi più contenuti.

3 borghi belli e suggestivi della Sicilia con mare cristallino e sabbie dorate dove mangiare bene spendendo poco

Oltre le mete più conosciute, come Cefalù, San Vito Lo Capo, Marzamemi, Taormina, ci sono delle perle che pochi prendono in considerazione. Ad esempio potremmo organizzare la nostra vacanza a Rometta, un comune situato a pochi chilometri da Messina. Un paese fondato in epoca bizantina, ma che sorprendentemente possiede resti risalenti al Neolitico. Da sempre città roccaforte ambita per le sue qualità di controllo e di difesa, grazie alla presenza di mura e torri. La sua posizione rialzata rispetto al Golfo di Milazzo permette visuali da capogiro, in un luogo ricco di storia. Affascinante il centro storico medievale e la chiesa bizantina Santa Maria dei Cerei, i resti del Castello, le grotte saracene e l’ipogeo sacro sottoterra. A poco più di 10 chilometri rilassiamoci sulle spiagge fini color oro e tuffiamoci nel mare trasparente. Trattorie e locali offrono spettacolari piatti della tradizione a prezzi decisamente contenuti.

Piccole perle

In provincia di Agrigento, una frazione di Menfi, ovvero Porto Palo, un borgo marinaro che si distingue per le splendide spiagge e mare cristallino. Ha infatti ricevuto diverse Bandiere Blu, grazie alle acque pulite, i servizi e l’ordine delle spiagge. Oltre le bellezze naturalistiche, è d’obbligo una passeggiata sul lungo mare, visitare la Torre e il Castello di Burgimilluso, ricostruito a causa di un terremoto. Musei ed altre attrazioni culturali da scoprire, come anche la cucina, che promette prelibatezze a costi economici.

È estesa la spiaggia di San Gregorio a Capo D’Orlando, con dune sabbiose, calette, insenature e mare turchese suggestivo, dove ammirare il tramonto. Si tratta di un’esperienza unica. Diverse le proposte per pernottare e mangiare a prezzi anche interessanti, godendo di un panorama da favola. La sera potremo scegliere se rimanere nelle sistemazioni o immergerci nella movida di Capo D’Orlando, tappa obbligatoria per itinerari culturali. Qui tantissima scelta per cenare e assaporare piatti di pesce, la carne “murata”, il cacio all’argentiera, ricotta in tutte le salse, con prezzi nella media.

Tra i 3 borghi belli e suggestivi della Sicilia con mare cristallino e attrazioni culturali, una di loro potrebbe essere la meta della nostra prossima vacanza.

