Dalla primavera all’estate balconi e giardini sono tra le zone più belle di casa. Al di là del fatto che si ripopolano dell’arredo giardino e di tante piccole “chicche” di design fai da te, sono proprio le piante a fare la differenza. Tra balconiere, vasi, aiuole e fazzoletti d’erba pullulano fiori di ogni genere, tutti accumunati da un unico aspetto: l’essere incredibilmente colorati.

Di questo spettacolo, che sembra un piccolo miracolo della natura, possiamo riempirci gli occhi sia che avessimo o meno il pollice verde. Infatti, tantissime piante estive, proprio grazie al fatto di essere abituate a fiorire immerse nel caldo, sono anche facili da mantenere. Tra queste, le più famose sono rose e gerani, ideali per creare un angolo verde particolarmente colorato e profumato. A queste, però, si potrebbe aggiungere un’altra pianta che per bellezza viene paragonata all’orchidea, poco conosciuta e a prova di “pollice killer”.

Ecco la pianta da avere in estate al posto di rose e gerani, bella come un’orchidea ma facile da coltivare

Questa strepitosa pianta, che potrebbe mettere in ombra le romantiche rose e i robusti gerani, si chiama Schizanthus pinnatus. Più comunemente è conosciuta come “orchidea dei poveri”, probabilmente perché venduta ad un prezzo più accessibile e perché dotata di fiori bellissimi come quelli delle orchidee. Questi generalmente ospitano petali variopinti, ricomprendenti più sfumature di rosso, rosa o giallo, e decorati con macchioline e striature.

Inoltre, sono presenti da giugno fino a settembre, in un susseguirsi di fioriture abbondanti e rigogliose. Lo Schizanthus pinnatus, poi, è ben fornito di foglie e potrebbe raggiungere un’altezza massima di 70-80 centimetri. Per questo sarebbe ideale come bordura da giardino o da disporre lungo il perimetro del balcone, per schermare la ringhiera.

Cura

Allora, ecco la pianta da avere in estate, meravigliosa, fiorita a lungo e così simile ad un’orchidea che chiunque si fermerà a guardarla. Come anticipato, nonostante la sua bellezza mozzafiato, lo Schizanthus pinnatus sarebbe estremamente facile da coltivare e mantenere. Innanzitutto, potremmo tranquillamente coltivarlo in vaso, preferibilmente di terracotta, da riempire con un terriccio leggero, ben drenato e organicamente ricco. Una volta piantato potremmo posizionarlo in un luogo soleggiato e al riparo dalle correnti.

In particolare, questa pianta adorerebbe i raggi del Sole del primo mattino e non disdegnerebbe una leggera ombra durante le ore più calde. Passando all’innaffiatura, questa dovrebbe essere regolare e mai troppo abbondante. Infatti, dovremmo evitare ristagni d’acqua mantenendo il terriccio ben umido. Infine, desiderando crescere in un terriccio particolarmente ricco, lo Schizanthus pinnatus dovrebbe essere concimato regolarmente, ogni 25-30 giorni. Per farlo potremmo utilizzare fertilizzanti a lento rilascio oppure prodotti liquidi da diluire nell’acqua di innaffiatura.

