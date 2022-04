Una pianta perenne originaria dell’Asia e appartenente alla famiglia delle Liliaceae. L’asparago è un ortaggio tipicamente primaverile, che si coltiva in Italia e che cresce anche in maniera spontanea. Quello più noto è di colore verde, ma possiamo trovarlo anche bianco e violaceo. Una pianta non facilissima da coltivare, ma che può dare tante soddisfazioni. L’asparago si adatta a qualsiasi tipo di clima, anche se predilige quello temperato. Coltiviamolo in una zona riparata dai venti ma soleggiata. È fondamentale utilizzare un terreno ben drenato e molto lavorato, per evitare che si formino i ristagni di acqua.

Le proprietà degli asparagi

Gli asparagi sono in gran parte formati da acqua. Inoltre, il ridotto apporto calorico (20 calorie ogni 100 grammi), li rende un alimento perfetto da inserire in una dieta. Questo ortaggio, stimolerebbe la diuresi e, grazie alla presenza delle fibre, aiuterebbe il buon funzionamento dell’intestino. Sempre le fibre, potrebbero tenere sotto controllo i livelli di colesterolo. Gli asparagi sono molto versatili e possono essere preparati in tantissimi modi. Con la loro consistenza carnosa e il sapore delicato, sono perfetti da mangiare crudi. Ma anche cotti in padella, al forno o al vapore conditi con olio EVO e limone.

Molti la buttano via senza sapere che l’acqua di cottura degli asparagi potrebbe sgonfiare la pancia se utilizzata così

Abbiamo visto nelle righe precedenti che gli asparagi sono dotati di proprietà benefiche. Non solo fibre, ma anche vitamine e minerali utili per la salute dell’organismo. Purtroppo, quando lessiamo questo alimento, molti dei nutrienti principali rimangono nell’acqua di cottura, che puntualmente molti di noi buttano via. Ma in realtà questo liquido potrebbe essere utilizzato come una vera e propria tisana drenante.

Dopo aver cotto gli asparagi filtriamo l’acqua e, per rendere più gradevole il suo sapore, possiamo aggiungere qualche goccia di limone. Se vogliamo bere questo liquido, non dobbiamo aggiungere il sale in fase di cottura. Molti la buttano via senza sapere che quest’acqua potrebbe anche aumentare le difese immunitarie, grazie alla presenza della vitamina C.

Un piccolo consiglio. Non consumiamo questa tisana per lunghi periodi, perché gli asparagi potrebbero interferire con l’azione di alcuni diuretici. Inoltre, questo ortaggio sarebbe sconsigliato in caso di calcoli renali, problemi alla prostata, ecc. Naturalmente, sarebbe sempre utile, ascoltare e chiedere consiglio al medico di fiducia.

