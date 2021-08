Spesso non ci pensiamo, ma ogni giorno buttiamo via una grande quantità di scarti alimentari che potrebbero essere riutilizzati. Riciclare, proprio come facevano le nostre nonne, vuol dire risparmiare soldi ed evitare inutili sprechi.

Gli scarti alimentari possono essere riutilizzati in svariati modi. Possono diventare un rimedio naturale per la pulizia della casa, essere usati come concime per le piante, o ancora essere utili per prendersi cura del nostro corpo meglio di alcuni prodotti super costosi.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Spirulina Fit, l'integratore naturale che ti fa perdere peso velocemente SCOPRI IL PREZZO

Una breve descrizione di questo vegetale

Abbiamo visto come alcuni scarti alimentari siano fondamentali per risolvere dei problemi. Oggi Noi di ProiezionidiBorsa vogliamo parlare di come lo scarto di questa verdura sia utile soprattutto per le piante.

Parliamo della bietola o bieta, un ortaggio che possiede delle foglie larghe, un gambo carnoso di colore bianco e un sapore molto delicato. Una pianta erbacea originaria del bacino del Mediterraneo che si mangia prevalentemente cotta.

La bietola è un alimento ricco di fibre, che sazia in fretta e che regola le funzionalità dell’intestino, risultando leggermente lassativa. Con le sue poche calorie e la grande percentuale di acqua, questo vegetale è perfetto per chi segue una dieta ipocalorica. Inoltre aiuta la digestione, stimola la diuresi e contiene vitamine A e C, potassio e ferro.

Basta lo scarto di questo comune vegetale per avere sempre piante sane e rigogliose

Le bietole sono ricche di sali minerali e vitamine. Infatti quando lessiamo questo vegetale, molti nutrimenti importanti rimangono nell’acqua di cottura. Di conseguenza innaffiare le piante con questo scarto è molto vantaggioso e consigliato dagli esperti. Un liquido ricco di sostanze nutritive che arricchisce il terreno ed è un ottimo fertilizzante per far screscere le piante, soprattutto quelle in vaso.

È utile sapere che l’acqua di cottura delle bietole, se utilizzata per innaffiare le piante, non dovrebbe mai essere salata. Inoltre, sarebbe opportuno comprare questo vegetale facendo attenzione che sia di origine biologica, per evitare eventuali pesticidi. Infine prima di innaffiare le nostre piante, assicuriamoci che l’acqua sia completamente fredda. Ecco quindi, che basta lo scarto di questo comune vegetale per avere sempre piante sane e rigogliose.

Altri utilizzi

L’acqua di scarto delle bietole non è utile solo per fertilizzare il terreno delle piante, ma può essere riutilizzata anche in cucina. Possiamo usarla per mettere in ammollo i legumi o per insaporire le zuppe e i risotti. Ecco perché quest’acqua non andrebbe mai buttata via.

Approfondimento

Molti coltivano la pianta di limoni ma pochi sanno che per farla crescere sana e rigogliosa bisogna utilizzare questo concime naturale