Anche quelli delle migliori marche, fatti con la fibra di cotone più raffinata possono rovinarsi. Purtroppo, a causa dei ripetuti lavaggi, dell’asciugatrice o semplicemente con il tempo, gli asciugamani si rovinano. Come qualsiasi altro oggetto, anche l’asciugamano subisce gli effetti dell’usura del tempo, purtroppo anche avendone molta cura può accadere. Ma questo non significa che dobbiamo rassegnarci subito e buttare tutto via.

Negli ultimi anni, sia per preservare l’ambiente che per risparmiare, in tanti si sono appassionati al mondo del riciclo. Grazie ad un po’ di manualità e creatività, qualsiasi oggetto può avere una seconda vita.

Non buttiamo via gli asciugamani ruvidi che non possiamo più usare, prima proviamo a riciclarli in questi modi creativi

Possiamo tentare di ripristinare la morbidezza usando il metodo più usato dalle nonne di cui abbiamo già parlato. Ma se gli asciugamani sono troppo malandati, ecco qualche idea creativa per riutilizzarli.

Come imbottitura

Una delle soluzioni più pratiche e a costo zero è utilizzare gli asciugamani come imbottitura. Possiamo usarli per sostituire l’imbottitura rovinata di presine, cuscini per sedie o tovagliette da colazione. Ci basterà tagliarli della dimensione desiderata, aprire le cuciture, sostituire l’imbottitura e richiudere il tutto. E il bello è che non serve neanche avere la macchina da cucire. Visto che non c’è da preoccuparsi che si rovinino con i lavaggi, possiamo usarli per realizzare delle sacche da bucato. Utilizziamoli per lavare le scarpe o i reggiseni in lavatrice, oppure come sacca per i panni sporchi ma da viaggio. O unendone diversi possiamo creare un copri asse da stiro.

Possiamo anche usarli come tappeti per il bagno, ma meglio cucirne due insieme. Così da avere un supporto più spesso che ci eviterà di bagnare ovunque. Seguendo lo stesso principio, si possono realizzare delle comode copertine per le cucce. Ideali se abbiamo un cucciolo ancora piccolo che non sa ancora dove fare la pipì.

Tagliamoli in tante piccole pezze

È probabilmente uno dei modi più veloci e semplici per riutilizzare i vecchi asciugamani. Non serve essere precisi e soprattutto non c’è bisogno di cucire nulla. In poche mosse avremo a disposizione tante pezzette da utilizzare per moltissimi usi casalinghi. Pulire le persiane, lucidare la carrozzeria della macchina o anche solo pulire l’astina dell’olio motore. Infine, possiamo anche evitare di tagliarli a pezzettini, ma comunque sfruttarli per la pulizia della casa. Utilizziamoli per asciugare vetri e specchi dopo averli puliti con il detergente o con l’anticalcare. Per evitare che si formino aloni a causa della condensa o del calcare non saltiamo questo passaggio. Usare l’asciugamano è il modo migliore per inquinare meno ed evitare di sprecare inutilmente carta da cucina.

Insomma, non buttiamo via gli asciugamani ruvidi senza prima aver provato a riutilizzarli. Possiamo riciclare davvero qualsiasi oggetto o materiale in modo utile e creativo. Anche un vecchio piumone rovinato e malandato può avere una seconda vita.

