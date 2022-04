Sono moltissime le faccende di casa che dobbiamo fare ogni giorno. Cucinare, pulire i pavimenti e lavare il bucato sono soltanto alcune di esse. Quando facciamo la spesa acquistiamo prodotti per la pulizia del bagno, del bucato e della cucina, senza parlare di fornelli e pavimenti. Tuttavia, comprare molti detergenti specifici diversi tra loro può farci spendere molti soldi. Le nonne ci hanno insegnato che prodotti naturali come bicarbonato, limone e aceto possono farci spendere meno. Questi sono davvero preziosi per le faccende domestiche. Il limone è perfetto per sbiancare, il bicarbonato per igienizzare, mentre l’aceto è formidabile contro il calcare.

Oggi però vogliamo svelare che esiste un prodotto ecologico diverso, che possiamo utilizzare per pulire quasi tutta la casa. Usare detergenti ecologici può permetterci di fare la differenza nella difesa dell’ambiente. Il prodotto di cui parleremo possiede straordinarie proprietà sbiancanti che ci permetteranno di dire finalmente addio alla candeggina.

Dove acquistarlo e quanto costa

Per sostituire la candeggina, possiamo utilizzare il percarbonato di sodio. Questo prodotto è piuttosto economico perché in media possiamo acquistarne una confezione da 500 grammi al costo di circa 4 euro. Basta una piccola quantità di prodotto per ottenere buoni risultati e possiamo acquistarlo in diversi negozi fisici e online. Cerchiamolo in negozi di casalinghi tra i vari articoli per la pulizia della casa e nei grandi supermercati.

Basta a bicarbonato, aceto o limone, questo prodotto ecologico è straordinario per pulire e sbiancare superfici, sanitari e strofinacci

Il percarbonato di sodio è ideale per sbiancare strofinacci con macchie difficili da togliere. Possiamo usarlo sia per trattare il bucato a mano, sia in lavatrice. Nel primo caso, dopo aver messo a bagno gli strofinacci aggiungiamo un cucchiaio di percarbonato di sodio. Lasciamo in ammollo per circa un’ora e vedremo che le macchie verranno via facilmente. Se invece laviamo gli strofinacci in lavatrice, aggiungiamo un cucchiaio di prodotto nel cestello, il normale detersivo nella vaschetta e procediamo al lavaggio.

WC, doccia e vasca bianchi in un attimo

Date le sue formidabili proprietà sbiancanti, il percarbonato di sodio è il prodotto ideale per rendere bianchi i sanitari ingialliti del bagno. Tutto ciò che dobbiamo fare è aggiungere 2 cucchiai di questo prodotto in mezzo litro d’acqua. Agitiamo per bene e vaporizziamo la miscela sulle superfici di water, doccia e vasca da bagno. Lasciamolo in posa per qualche minuto e strofiniamo con la spugna. Noteremo come questo prodotto renderà i nostri sanitari di nuovo splendenti e liberi da antiestetici aloni gialli.

Fornelli e pavimenti

Se dobbiamo pulire fornelli incrostati, proviamo a cospargere del percarbonato di sodio e vaporizzare un po’ d’acqua sulla superficie. Dopo un paio di minuti, potremo rimuovere sporco ed incrostazioni senza fatica usando una spugna morbida o un panno in microfibra. Basta a bicarbonato, aceto o limone, usiamo il percarbonato di sodio anche per pulire a fondo i pavimenti di casa. Aggiungiamone 2 cucchiai in acqua calda insieme a qualche goccia di olio essenziale alla menta. Questa soluzione ci restituirà un pavimento pulito, lucido e ambienti profumati in un secondo.

