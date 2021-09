Quant’è bella l’atmosfera che si crea a casa dei nonni con tutti quei pezzi di antiquariato e l’oggettistica da mille e una notte? Davvero magica.

C’è proprio una passione per l’antiquariato e i pezzi di arredamento vintage. A tal proposito, recentemente il team di ProiezionidiBorsa ha trattato l’argomento sullo stile della casa che sta spopolando. Per vintage si intende “di un’altra epoca”, che può essere gli anni ’60 o l’Ottocento, per fare qualche esempio.

I collezionisti farebbero a gara per accaparrarsi ciò che si offre sul mercato e vanno alla ricerca di quei pezzi “storici” come le monete o come pezzi di arredamento.

Anche di questo si è occupato il team di ProieziondiBorsa, parlando di un oggetto davvero molto bello ed elegante risalente all’Ottocento che si può trovare nelle case di tutta Italia. A chi interessa, ovvio. Ma ci sono altri articoli che si possono trovare nelle cantine o in soffitta e che possono valere una piccola fortuna. Infatti molti ignorano che questi oggetti che potrebbero essere in casa ci faranno guadagnare tantissimo. Di cosa stiamo parlando?

Libri e fumetti di prima edizione

Magari grazie ad un prozio, ad un bisnonno o per qualsiasi ragione siamo in possesso di un libro o di un fumetto molto prezioso e non ne siamo a conoscenza. Eppure, le prime edizioni sono davvero rare e per questo valgono una fortuna.

I collezionisti sarebbero capaci di pagare tanti soldi per avere una prima edizione di fumetti di cui oggi possiamo ammirarne i film tratti. Soprattutto se si dovessero trovare ancora dentro la busta trasparente. Lo abbiamo visto anche nella divertente sit-com “The Big Bang Theory”, dove i protagonisti sono appassionati di fumetti e sempre alla ricerca di prime edizioni.

Ma anche i libri delle prime edizioni – si intende la prima pubblicazione – sono ormai rarissimi e valgono davvero molto, soprattutto se in buono stato. Per esempio, una prima edizione la si capisce dal materiale della copertina o dagli errori ortografici modificati nelle stampe successive.

Molti ignorano che questi oggetti che potrebbero essere in casa ci faranno guadagnare tantissimo

Chi l’avrebbe detto che la lettura sarebbe stata così preziosa in termini economici? Non ci resta che andare in soffitta a spolverare scatoloni e armadi alla ricerca di libri e fumetti.

Per fare un esempio, la prima edizione del primo fumetto della famosissima Marvel è considerato da un milione di dollari. Nonché il primo fumetto degli Avengers è stato venduto alla bellezza di 250 milioni di dollari. Come dicevamo, i collezionisti sono capaci di tutto.

Possiamo cercare anche sulle piattaforme online quanto costerebbe una prima edizione oppure possiamo recarci da un esperto per una stima.