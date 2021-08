Questo film tanto atteso arriverà entro il 2021 al cinema ed ecco il trailer

Era il 2017 quando fece il suo ingresso nelle sale cinematografiche ed ora la saga è arrivata al terzo film che uscirà molto presto. La Marvel non ne sbaglia una. Dopo il successo dell’ultimo capitolo degli Avengers, in cui questo amato personaggio ha contribuito notevolmente, è ora che Spiderman continui il suo viaggio da solo.

Molto caro ai bambini, Spiderman è davvero un supereroe. E pensare che ancora sia un adolescente alle prese con problemi amorosi e con la scuola.

Era il 2017 quando uscì al cinema “Spider-Man: Homecoming”. Tom Holland veste i panni dell’Uomo Ragno, con la cantante, modella e ballerina Zendaya e con il bravissimo Michael Keaton nel ruolo dell’antagonista. Ebbene, Peter Parker, colui che si cela dietro la maschera di Spiderman, deve conciliare i suoi impegni nel salvare il Mondo e nel mantenere una buona media a scuola.

Due anni dopo, uscì il sequel “Spider-Man: Far From Home”. Qui l’antagonista è Mysterio, interpretato dal bravissimo attore Jake Gyllenhaal, famoso per il suo ruolo nei film “I segreti di Brokeback Mountain”, insieme al compianto Heath Ledger, e “Donnie Darko”.

Una parte del film è stata girata nella bellissima Venezia dove per la prima volta incontra quello che diventerà il suo nemico. Tra inganni, lotte e amore questo film ci ha tenuti incollati alla TV. Ma è finalmente arrivato il momento di scoprire cosa succede dopo gli eventi citati con questo film tanto atteso che arriverà entro il 2021 al cinema ed ecco il trailer.

Spider-Man: No Way Home

Uscirà il 17 dicembre 2021 nelle sale cinematografiche italiane il terzo capitolo di Spiderman con Tom Holland. Il secondo film era terminato con la scena in cui Mysterio, prima di morire, dichiara al Mondo chi si cela dietro la tuta di Spiderman e che sia lui il responsabile della sua morte e di tutti i disastri.

Ovviamente questo comporta dei seri problemi alla sua reputazione, soprattutto per l’opinione pubblica che lo definisce come un assassino. Per evitare tutto ciò, Peter Parker si rivolge all’amico Doctor Strange affinché questo modifichi il tempo ritornando indietro nel passato. Ma siamo sicuri che quando si “disturba” il tempo non ci siano dei risvolti negativi?

Questo film tanto atteso arriverà entro il 2021 al cinema ed ecco il trailer

Il trailer di Spider-Man: No Way Home è uscito pochissimi giorni fa ed ha subito ottenuto milioni di visualizzazioni tanto da incassare un record mai visto prima. Addirittura superando quello di “Avengers: Endgame”. Non ci resta che aspettare pochi mesi per vedere finalmente questo attesissimo film.

Approfondimento

Premiata come miglior commedia dell’anno questa serie tv è assolutamente da non perdere.