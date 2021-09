L’autunno è la stagione ideale per riscoprire il piacere di cucinare. In questi mesi la natura ci regala alimenti incredibili e che in molti casi possono rivelarsi anche utilissimi per la salute. Pochi giorni fa abbiamo parlato di una sfiziosa ricetta con sedano, patate e acciughe ottima per abbassare la pressione e combattere il colesterolo. Oggi ci concentreremo su un’altra verdura tipica del periodo: gli spinaci. Ed ecco l’incredibile ricetta a base di spinaci che ci farà fare il pieno di antiossidanti. Un piatto facilissimo da preparare e che arriva dalla tradizione laziale. Ma soprattutto un piatto che farà innamorare tutta la famiglia e convincerà anche i bambini ad assaggiare le verdure.

Ecco l’incredibile ricetta a base di spinaci che ci farà fare il pieno di antiossidanti

La ricetta di cui parleremo sono i famosissimi spinaci alla romana. Per prepararne 4 porzioni ci serviranno solo questi 4 ingredienti:

1 kg di spinaci freschi;

1 etto di burro (oppure 80 grammi di olio d’oliva se vogliamo una versione “light” del piatto);

80 grammi di pinoli;

1 etto di uva passa.

Una ricetta semplice e sfiziosa che potrebbe rivelarsi anche un toccasana per la salute. Gli spinaci sono un incredibile concentrato di sostanze antiossidanti come le Vitamine dei gruppi A e C e il magnesio. In più sono utili per migliorare la salute dell’apparato circolatorio e di quello digerente.

Straordinarie anche le proprietà dei pinoli. Sono ricchi di grassi monoinsaturi che possono abbassare il colesterolo, e di Vitamina E, sostanza fondamentale per prevenire l’invecchiamento cellulare.

La preparazione

Iniziamo a preparare il nostro contorno mettendo l’uva in una ciotola con acqua tiepida. Nella mezz’ora di tempo che dovremo aspettare procediamo con gli spinaci. Laviamoli e puliamoli bene sotto l’acqua corrente.

È il momento di mettersi ai fornelli. Prendiamo una padella antiaderente e facciamo sciogliere il burro (se abbiamo scelto l’olio ci basterà scaldarlo per qualche minuto). Non appena inizia a sciogliersi aggiungiamo gli spinaci e regoliamo di sale. Abbassiamo la fiamma e facciamoli ammorbidire.

Qualche minuto di pazienza e possiamo aggiungere l’uva adeguatamente asciugata e i pinoli. Regoliamo ancora di sale, mischiamo e saltiamo per un paio di minuti. I nostri spinaci alla romana sono pronti per andare in tavola.

Possiamo usarli come contorno sia per pietanze di carne che di pesce. Il loro sapore dolce e delicato li rende estremamente versatili.

