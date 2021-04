Gli oggetti d’epoca sono davvero incantevoli soprattutto se pensiamo al loro ruolo nel tempo. Sono dei pezzi unici risalenti a tanto tempo fa e tramandati da generazione in generazione. Ma c’è anche chi preferisce acquistare i pezzi nelle attività apposite per abbellire la casa.

In effetti, per lo stile classico o rustico della casa, gli oggetti vintage e d’epoca sono il fiore all’occhiello. Sono tanti gli oggetti d’epoca che possono trovarsi nella nostra casa. Basti pensare ad una macchina da scrivere, una macchina fotografica, una macchina da cucire. Eppure c’è un oggetto d’epoca davvero eccezionale e raro ormai da trovare, che se originale può riempirci le tasche.

Come guadagnare tantissimi soldi grazie a questo affascinante oggetto d’epoca che molti hanno in casa.

Il grammofono

La svolta della riproduzione musicale si ebbe grazie a questo bellissimo oggetto d’epoca creato nel 1887. Permetteva ai nobili e ai ricchi benestanti di ascoltare la musica e ballare durante i ricevimenti e le feste organizzate negli sfarzosi saloni delle patrizie dimore. L’inventore, Emile Berliner, pensò di incidere dei solchi sul disco, il quale riproduceva il suono attraverso una modulazione laterale dei solchi. Ciò permetteva una riproduzione sonora molto più raffinata rispetto al fonografo.

I grammofoni non sono tutti uguali

Ci sono quelli con la tromba e quelli con le casse armoniche. Ma, a parte questo, ci sono in vendita due tipi di grammofono: il vero grammofono d’epoca e la sua replica. Quest’ultimo non costa tanto e rivenderlo non implica il raggiungimento di un risultato sperato. Ma dipende da vari fattori. Per capire se il grammofono è originale dobbiamo prestare attenzione al materiale delle varie composizioni, all’anno di produzione e alla marca.

Sulle varie piattaforme di vendita online è possibile fare un giro per vedere la differenza di prezzo tra quelli originali e le riproduzioni. In ogni caso, quelli marchiati “La voce del padrone” risalente al 1931, sono degli ottimi grammofoni con degli ottimi dischi. Se abbiamo un grammofono in casa, possiamo continuare ad ammirarlo come un pezzo d’arredamento raffinato ed elegante oppure rivenderlo.

