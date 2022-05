Dedicarsi alle faccende di casa è un’incombenza noiosa e faticosa alla quale, però, non possiamo proprio sottrarci. Il bagno deve essere igienizzato quotidianamente, il bucato lavato e steso ogni giorno e la polvere eliminata per non creare allergie. Insomma, in casa c’è sempre un gran da fare. Per non parlare, poi, delle pulizie straordinarie da effettuare durante i cambi di stagione. Infatti, nel corso dell’anno ci sono degli oggetti o dei luoghi della casa che trascuriamo e che non puliamo molto spesso. Quindi è tempo di rimboccarsi le maniche e dedicarsi alle pulizie profonde.

Molti hanno questo oggetto in casa ma pochi sanno che potrebbe essere il covo di batteri e causare cattivi odori

Il bagno è quella stanza della casa che dovrebbe essere igienizzata regolarmente. Lo utilizzano tutti i componenti della famiglia, anche più volte al giorno. Non dovremmo trascurare la pulizia del bagno, perché potrebbero svilupparsi dei microrganismi dannosi per la salute. Pensiamo al water che tende ad ingiallirsi e sporcarsi spesso. Per non parlare, poi, del calcare creato dall’acqua e dell’umidità prodotta dai vapori della doccia.

Ma in bagno ci sono anche molti piccoli oggetti che necessitano di pulizia profonda e regolare. Ad esempio, oltre allo scopino del water o allo spazzolino, non ci saremmo mai aspettati che il cesto della biancheria sporca potesse essere il covo perfetto per germi e batteri. Infatti, al suo interno inseriamo gli indumenti sporchi e che spesso non hanno un buon odore. Questo oggetto, di solito, viene posizionato in bagno, in lavanderia o nello sgabuzzino.

Come pulire questo oggetto

Molti hanno questo oggetto in casa ma non tutti se ne prendono cura. La pulizia del cesto portabiancheria si differenzia in base al suo materiale. Se abbiamo un cesto in tessuto, possiamo lavarlo in lavatrice con il resto del bucato. Il cesto portabiancheria in plastica è molto semplice da pulire. Utilizziamo un detergente disinfettante o versiamo qualche goccia di candeggina in acqua. Con l’aiuto di un panno, laviamo tutte le sue parti (interne ed esterne). Risciacquiamo per bene e lasciamo asciugare al sole.

Per la pulizia del cesto in vimini, invece, utilizziamo una miscela di acqua, qualche goccia di detersivo per i piatti e aceto. Anche in questo caso, con l’aiuto di un panno, puliamo per bene sia l’interno che l’esterno del cesto. Risciacquiamo e lasciamo asciugare al sole.

