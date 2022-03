Rendono le nostre case accoglienti e decorano perfettamente tutte le stanze. Le piante sono davvero indispensabili in casa. Non solo perché abbelliscono ogni angolo della nostra abitazione. Ma alcune di loro avrebbero anche delle proprietà davvero eccezionali. Ad esempio, questa pianta esotica potrebbe purificare perfettamente l’aria. Ma anche questo grazioso arbusto, dal fiore particolare, aiuterebbe ad eliminare l’umidità. Insomma, le piante non sono solo complementi d’arredo.

Una pianta poco considerata

Sono tantissime le piante che possiamo scegliere per la nostra casa. Ci sono le succulente, che non hanno bisogno di particolari cure, e le piante che resistono perfettamente al caldo e al freddo. Ma anche quelle che regalano delle fioriture davvero particolari.

C’è una pianta molto decorativa perfetta per il giardino e il balcone. Molti non la scelgono in casa, anche se non è difficile da curare. Parliamo dell’eucalipto, un arbusto maestoso ma che possiamo coltivare anche in dimensioni più ridotte.

Originario dell’Australia e della Nuova Guinea, questa pianta è molto longeva e robusta. Resiste perfettamente sia al caldo che al freddo.

Per coltivare l’eucalipto nel modo migliore ricordiamo di utilizzare un vaso di grandi dimensioni, perché la pianta cresce molto velocemente. Stendiamo sul fondo anche dell’argilla espansa che aiuterà ad evitare i ristagni.

Possiamo concimare la nostra pianta utilizzando un prodotto da miscelare all’acqua delle innaffiature, oppure un concime a lenta cessione.

Facciamo in modo che il terreno sia sempre umido, ma non troppo bagnato. Ricordiamo anche di esporre l’eucalipto al sole e alla luce, per rendere le sue foglie ancora più brillanti.

Molti non la scelgono in casa ma questa pianta dall’aspetto elegante sprigionerebbe proprietà balsamiche a contatto con il vapore

L’eucalipto, quindi, è una pianta molto decorativa e bella da esporre. Ma non tutti sanno che avrebbe delle proprietà molto importanti. Le foglie, in particolare, sarebbero utilizzate per scopi fitoterapici. Gli oli essenziali contenuti avrebbero delle proprietà balsamiche, antisettiche ed espettorali. Ad esempio, molto utili in caso di raffreddamento.

L’eucalipto può essere assunto tramite tisana, oppure si possono utilizzare i suoi oli per effettuare i suffumigi. In realtà, potremmo usufruire delle sue proprietà anche usandolo in questo altro modo.

Prendiamo un rametto di eucalipto e appendiamolo nella doccia o poggiamolo sul bordo della vasca. Il vapore attiverà gli oli essenziali che potrebbero aiutare a rilassarci. Inoltre, le foglie sprigionerebbero un’azione balsamica.

Naturalmente parliamo di un metodo naturale, un vecchio rimedio della nonna che non ha nessun riscontro scientifico e che potrebbe anche non funzionare. Ma possiamo provare.

Inoltre, l’uso dell’eucalipto avrebbe anche delle controindicazioni, quindi meglio ascoltare il parere del medico.