Quando facciamo il bucato e cerchiamo di smacchiare i nostri capi, potrebbe capitare di farne cadere qualche goccia sui colorati. Dal momento che questa è una sostanza sbiancante, solitamente questo segna il destino del tessuto colpito, perché è estremamente difficile rimediare. In alcune circostanze, però, non tutto è perduto e potremmo ancora indossare i capi macchiati di candeggina, in un modo o nell’altro.

Come risolvere una situazione tragica

Se le macchie di candeggina sono piuttosto grandi, sarà impossibile riportare il capo allo stato originale. Ciò vuol dire che dovremo ottenere il meglio dalla situazione.

Innanzitutto, possiamo trasformare le nostre magliette in utili strofinacci. Altrimenti, possiamo sempre rincarare la dose con altri schizzi di candeggina, così da creare un motivo astratto. In questo modo, l’effetto sembrerà voluto e non il risultato di un incidente in lavanderia.

In alternativa, dobbiamo necessariamente sbiancare l’intero capo. Per farlo, dovremmo immergerlo in un secchio d’acqua insieme a un cucchiaio di candeggina. Rigiriamolo nell’acqua utilizzando dei guanti, finché non avrà raggiunto la tonalità che più ci piace e che renderà la macchia invisibile. Dopodiché, svuotiamo la bacinella e sciacquiamo il capo con 50 ml di acqua ossigenata per neutralizzare la candeggina. Lasciamo l’agire per circa mezz’ora e laviamo nuovamente l’indumento.

Se otteniamo un colore vicino al bianco, allora possiamo usare un ingrediente naturale che rende brillanti i capi ingialliti, come il percarbonato di sodio, ad esempio. Questa potrebbe essere anche una valida alternativa alla candeggina, dal momento che sbianca senza il rischio di macchiare in avvertitamente il resto del bucato.

Cosa fare se cade la candeggina sui vestiti e come rimediare a questo comune errore

Quando le macchie sono più piccole potremmo riuscire a salvare il colore originale. Ci servirà dell’alcol trasparente, come la vodka. Immergiamo un batuffolo di cotone nel liquido e strofiniamo la zona interessata. L’alcol potrebbe riuscire a stendere il colore riportandolo anche alla macchia scolorita. Quando la macchia sarà pressoché invisibile, possiamo fermarci e sciacquare il tessuto con dell’acqua fredda. Non ci resta che lavare il capo come al solito o ricorrendo a delle alternative.

Ricordiamo, poi, che per ottenere un bucato morbido e profumato possiamo anche ricorrere a metodi naturali della nonna, al posto dei soliti prodotti.

Grazie a questi stratagemmi, ora sappiamo cosa fare se cade la candeggina sui vestiti per risolvere subito la situazione.

