Le temperature più alte condizionano certamente il nostro modo di vivere. Per vestirci scegliamo abiti più leggeri e abbandoniamo i luoghi chiusi per passeggiare all’aria aperta. Allo stesso modo cambiamo le nostre abitudini in cucina. E scegliamo di portare a tavola piatti freddi e leggeri piuttosto che portate calde, che prevedono una lunga cottura. Un piatto principe della stagione calda è l’insalata di riso. Molto semplice da preparare, ogni anno si ritrova sulla tavola di molte persone. Che non hanno voglia di portate bollenti o di armeggiare con il forno.

Per preparare l’insalata di riso, è facile intuire quale sia l’ingrediente principale. Si deve infatti preparare un riso come di consueto, portando a bollore una pentola d’acqua. Al momento della cottura, si scola quindi il riso attendendone il raffreddamento. Successivamente, per portare a compimento l’insalata, si sceglie un condimento misto. Questo, in genere, è a base di verdure, insaccati o pesce. In finale poi si irrora l’insalata con un condimento liquido. Ma gli ingredienti sono tutti casuali?

Il condimento

Il condimento della nostra insalata di riso tiene certamente conto dei nostri gusti. Tonno e gamberetti con zucchine, ad esempio, possono concorrere a realizzare un piatto gustoso. Pomodori e olive possono invece insaporire alla perfezione la portata. Ma non tutto si sposa con questo piatto. Meglio, ad esempio, irrorare in finale con l’olio extravergine di oliva piuttosto che con l’aceto. Con il riso, infatti, si sposa meglio l’olio. Anche inserire nell’insalata eventualmente della maionese potrebbe non essere una mossa azzeccata. In particolare, esiste un ingrediente che, normalmente, fuori da questo contesto piace molto. Ma se inserito nell’insalata di riso potrebbe essere addirittura fatale.

Molti evitano la maionese o l’aceto ma è questo l’ingrediente fatale che rovina l’insalata di riso

È la mozzarella l’ingrediente che può rovinare la buona riuscita della nostra insalata di riso. Questo formaggio è solitamente molto gradito per altri piatti, come la caprese o la pizza. Ma è da evitare quando si prepara un piatto a base di riso. Questo perché, essendo ricca di acqua, rilascerebbe troppa umidità, che andrebbe a interferire con gli altri ingredienti. Il risultato sarebbero sapori alterati anziché amalgamati tra loro.

Dunque, molti evitano la maionese o l’aceto ma è la mozzarella quella che meno si sposerebbe con l’insalata di riso. Se piace il formaggio, meglio scegliere varianti con più consistenza. Come l’Edamer, l’Asiago, la feta greca o un buon caciocavallo stagionato.

