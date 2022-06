È finalmente arrivata la stagione in cui tutti si sentono più bravi a cucinare. Stiamo infatti dando il via alle ricette più fresche dell’anno, quelle che, oltre ad essere molto sostanziose, sono anche facilissime da preparare. Basta mischiare gli ingredienti giusti e dosare fantasia e gusto e ognuno di noi può portarsi a casa un piatto davvero da favola.

Questa volta prepareremo insieme un’insalatona adatta a tutta la famiglia, pronta in soli 5 minuti contati ma davvero energetica.

È sbagliato, infatti, intendere le insalate come piatti poveri di sostanza, che ci faranno venire fame dopo pochi minuti. Ci basterà provare la ricetta di questa gustosissima insalata, per iniziare ad amarle follemente. Ecco cosa ci servirà per prepararla.

Pronta da mangiare in 5 minuti questa insalatona fresca e sfiziosa, che piace tantissimo perché contiene pesce e verdure colorate

Il punto forte di questa insalatona è la presenza dei ceci. Non tutti lo sanno, ma i ceci ci aiuterebbero a ridurre i livelli di colesterolo e trigliceridi, senza contare le tantissime altre proprietà benefiche.

Gli ingredienti che ci occorreranno

200 g di ceci in scatola precotti;

150 g di tonno sott’olio;

80 g di pomodorini;

100 g di rucola;

90 g di formaggio spalmabile;

1 cucchiaio di aceto e 1 di limone;

prezzemolo, pepe, olio q.b.

Per cucinare quest’insalata dovremo iniziare a sciacquare molto bene i ceci. Prendendo quelli già cotti, risparmieremo tantissimo tempo in cucina, e otterremo in 5 minuti il nostro piatto.

Sciacquiamo, quindi, i ceci fino a quando, nell’acqua, non noteremo più le classiche bollicine d’aria. A questo punto, versiamoli in una scodella capiente e spezzettiamo all’interno della stessa i tranci di tonno sott’olio, dopo averlo scolato. Tagliamo i pomodorini e sciacquiamo bene la rucola, quindi versiamo tutto nella scodella e mischiamo.

Prepariamo il dressing

Non ci resta che preparare la salsina con cui renderemo la nostra insalata incredibilmente amalgamata e gustosa.

In una ciotola piccola, versiamo il formaggio, l’aceto, il limone, l’olio, un pizzico di pepe e il prezzemolo. Versiamo anche un goccio d’acqua, quindi mescoliamo bene gli ingredienti con una frusta manuale.

Quando il composto avrà raggiunto la consistenza desiderata, avremo ufficialmente ottenuto la nostra salsa. Versiamo quest’ultima sull’insalata, decoriamo con un giro d’olio, mescoliamo il tutto e godiamoci il risultato. Sarà pronta da mangiare in 5 minuti questa insalatona, la più fresca e rigenerante di tutta la stagione.

