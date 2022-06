Diciamo subito che sono sempre di più i maschietti che alla vigilia della partenza per il mare decidono di andare a fare la pedicure. Giustamente, alla stregua delle mogli e delle compagne, non vogliono presentarsi in spiaggia con quegli orribili talloni screpolati, messi in mostra dalle ciabatte e dalle “infradito”. Purtroppo, chi deve stare tutto il giorno con le scarpe addosso per lavoro non fa respirare il piede. Peggio ancora per chi utilizza le pesantissime scarpe antinfortunistiche, vere e proprie killer della salute e della respirazione del piede. Paradossalmente con queste giornate calde, ci risciacquiamo i piedi non solo per contrastare il sudore, ma anche per sentire un senso di frescura. Invece, non dovremmo dimenticare che il pediluvio farebbe bene anche d’estate proprio per contrastare i talloni screpolati. Andiamo allora alla ricerca di qualche sistema naturale fai da te per risolvere la situazione.

1 dei rimedi più soft e dolci in assoluto

Diciamo addio ai talloni screpolati così brutti e anneriti con dei sistemi antichi ma sempre validi. Dicevamo che in questo periodo dell’anno pensare a un pediluvio serale in acqua calda non ci entusiasma più di tanto. Eppure, lasciando i piedi in ammollo in acqua calda e semplice docciaschiuma, permetterebbe intanto di rendere più morbidi i talloni. A questo punto, al termine del lavaggio e dopo averli asciugati, sarebbe bene massaggiarli con dell’olio di cocco o di mandorle dolci. E, i consigli delle nostre nonne che subentrano sempre, suggeriscono di indossare dei fantasmini per tutta la notte, in modo di permettere alla crema di non disperdersi e penetrare nel tallone. Molto consigliato, soprattutto per i casi di pelle molto secca e screpolata, anche l’olio di sesamo, ricchissimo di antiossidanti.

Diciamo addio ai talloni screpolati così brutti e anneriti da vedere quando andiamo al mare o in piscina con 2 trucchi che sarebbero tanto piaciuti alle nostre nonne

Qualche nostro Lettore potrebbe chiedersi a questo punto del famoso pediluvio col bicarbonato, che non abbiamo citato perché comunque sarebbe un sistema tradizionale efficace. Ricordiamo, però che il carbonato avrebbe bisogno almeno di un quarto d’ora di pediluvio per agire in maniera costruttiva. Non solo perché alla fine, con i piedi asciutti, sarebbe bene effettuare anche uno scrub, per rimuovere cellule e tessuti morti. Scrub che potremmo fare anche in maniera casalinga semplicemente con dello zucchero e un olio vegetale della nostra dispensa.

Lettura consigliata

Colpisce tra i 35 e i 55 anni questa infiammazione molto dolorosa a spalle e braccia e che potrebbe non farci dormire la notte