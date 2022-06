Quando fa caldo non sopportiamo più di tanto i fornelli accesi in cucina. Per questo motivo tendiamo a preparare piatti freddi, che ci evitino l’uso di fuoco e forno. Una portata prettamente estiva e piacevole da gustare, quando le temperature si alzano, è l’insalata di pasta. Questo piatto può arrivare sulla nostra tavola in un’infinità di varianti. Queste sulla base sia del tipo di pasta che del condimento. Quest’ultimo può essere molto vario. Generalmente, verte sull’accompagnamento della pasta con tonno, formaggi, olive e verdure. In particolare, l’insalata di pasta fredda sfiziosa si potrebbe preparare con un ingrediente davvero speciale. E che potrebbe aiutare chi è a dieta e ha a che fare con qualche chilo di troppo.

Il sedano

È il sedano l’ingrediente dell’insalata di pasta che potrebbe aiutare chi vorrebbe perdere peso. Questo ortaggio avrebbe un contenuto calorico molto ridotto. Si parlerebbe infatti di appena 20 calorie ogni 100 g. Ricco di acqua, vitamine e minerali, il sedano avrebbe al suo interno anche un alto contenuto di fibre. Queste potrebbero favorire il senso di sazietà e non indurre a mangiare più del dovuto a tavola. Il sedano si può consumare crudo ed è quindi perfetto come condimento per un’insalata di pasta.

L’insalata di pasta fredda sfiziosa da gustare a pranzo potrebbe avere un ingrediente utile ad aiutare la perdita di peso

Possiamo preparare un’insalata di pasta integrale con il sedano, per un ricco apporto di fibre. La pasta integrale conterrebbe infatti un maggior numero di questi nutrienti rispetto alla pasta comune. Questo piatto potrebbe saziare l’appetito di chi è a dieta. Per la ricetta possiamo scegliere un tipo di pasta corta, come pennette o fusilli.

Gli ingredienti per un piatto freddo dunque saranno:

80 g di pasta integrale corta;

1 gambo di sedano;

1 pomodoro;

olio extravergine di oliva q.b.;

sale q.b.

Procedimento

Per preparare l’insalata di pasta, laviamo per bene le verdure sotto acqua corrente. Eliminiamo le foglie e i filamenti al sedano e tagliamo il gambo a pezzetti. Togliamo il picciolo al pomodoro e tagliamolo in piccoli pezzi con un coltello. Teniamo da parte le verdure e, nel frattempo, prepariamo la pasta come di consueto. Mettiamo quindi sul fuoco una pentola piena d’acqua. Giunta l’ebollizione, gettiamo una manciata di sale e poi la pasta in acqua.

Quando al dente, scoliamo e versiamo in un’insalatiera. Aggiungiamo i pezzetti di sedano e pomodoro e irroriamo con l’olio extravergine di oliva. Lasciamo quindi raffreddare e gustiamo fredda. Se non sopportiamo il caldo, dovuto alla necessità di cottura della pasta, possiamo utilizzare la fiamma al minimo. E cuocere usando il coperchio, in modo da evitare l’esalazione di vapore caldo in cucina.

Lettura consigliata

