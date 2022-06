Quando arriva l’estate spesso abbiamo voglia di freschezza sulla tavola. Per questo motivo, sovente rinunciamo a usare il forno per cucinare, orientando la nostra scelta su piatti freddi. Questi sono di sicuro maggiormente gradevoli da gustare quando fa caldo. Uno molto comune, in questo periodo, è l’insalata di riso. Leggera e gustosa, questa insalata vede protagonista il riso freddo in accompagnamento a un vario condimento. Questo può essere di verdure, come i piselli, di pesce, come tonno o gamberetti, oppure di affettati, come prosciutto e wurstel.

Noi vorremmo suggerire una variante di preparazione con un ingrediente inusuale per il condimento. Che rende il piatto certamente leggero, ma arricchito da maggiore nutrimento. Si tratta del caciocavallo. Infatti, anziché tonno e piselli, è questo ingrediente che conferisce all’insalata di riso un interessante apporto proteico. Il caciocavallo sarebbe infatti una fonte proteica ad alto valore biologico. Ma anche ricca di minerali come fosforo e calcio. E anche di vitamina B2. Per preparare dunque un’insalata di riso fredda e leggera ma anche nutriente, avremo bisogno dei seguenti ingredienti:

250 g di riso;

100 g di pomodori pachino;

150 g di caciocavallo;

100 g di prosciutto cotto già tagliato a cubetti;

70 g di olive nere denocciolate;

sale q.b.;

olio extravergine di oliva q.b.

Anziché tonno e piselli, è questo ingrediente che rende l’insalata di riso un piatto freddo leggero ma anche nutriente

Per preparare l’insalata di riso mettiamo sul fornello una pentola piena di acqua salata. Giunta a bollore, gettiamo il riso in cottura. Nel frattempo, laviamo e affettiamo i pomodorini. Al contempo affettiamo il caciocavallo tagliandolo a cubetti e dividiamo in due parti le olive. Scoliamo il riso e lasciamolo raffreddare in una ciotola. Quando freddo, aggiungiamovi i pezzetti di pomodoro e le olive, il prosciutto a cubetti e il caciocavallo. Condiamo con un filo di olio extravergine di oliva e amalgamiamo il tutto. Foderiamo la ciotola con una pellicola trasparente per alimenti e mettiamo in frigo. In questo modo, i sapori del condimento si amalgameranno alla perfezione.

Potremo quindi servire l’insalata di riso o conservarla così coperta al massimo per due giorni in frigorifero. Eventualmente, e per insaporirla ulteriormente, potremmo aggiungere all’insalata qualche goccia di aceto balsamico.

Lettura consigliata

L’insalata di pasta fredda sfiziosa da gustare a pranzo potrebbe avere un ingrediente utile ad aiutare la perdita di peso