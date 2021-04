L’età avanza per tutti. Ma, se possiamo rallentarne la venuta e non sembrare più vecchi, ci sono degli accorgimenti che dobbiamo assolutamente prendere. Alcune azioni che compiamo ogni giorno, infatti, ci fanno sembrare sempre meno giovani. E, per smettere di fare ciò, dobbiamo sapere quali sono le sbagliatissime abitudini quotidiane che tutti hanno e che fanno sembrare più vecchi di 10 anni.

Iniziamo dall’alimentazione per mantenerci giovani

Siamo ciò che mangiamo, e non c’è nulla di più vero. Delle consuetudini errate in ambito alimentare, possono farci dimostrare molti più anni di quelli che in realtà abbiamo. Un errore che tantissimi commettono è quello di lasciarsi andare a spuntini notturni. Questo non aiuta la digestione e il nostro corpo ne risente! Inoltre, non dobbiamo affidarci a diete troppo estreme. Queste, mancando di tutti i nutrienti di cui abbiamo bisogno, ci faranno sembrare invecchiate. La nostra pelle, infatti, potrebbe soffrirne in modo irrimediabile!

Non proteggere il viso dal sole in modo adeguato

È quasi arrivato il momento di godersi il sole e le vacanze. Ma con intelligenza! Per mantenerci giovani, dobbiamo proteggere la nostra pelle. Quindi, ricordiamoci di mettere sempre la crema solare ma, soprattutto, gli occhiali da sole! Questi proteggeranno il contorno degli occhi, evitando la formazione di quelle rughe che ci invecchiano così tanto!

Bere con la cannuccia può essere uno sbaglio

Sembra incredibile, ma anche bere con la cannuccia pare non essere una buona idea. Infatti, questo favorisce, ovviamente, la formazione di rughe intorno alle labbra. E, con il tempo, queste diventeranno sempre più marcate! Inoltre, stiamo attenti anche alla nostra postura. Quando ci sediamo, evitiamo di stare ricurvi. Questo farà bene alla nostra schiena e ci darà un’aria più giovane.

Evitiamo anche di arrabbiarci così spesso

È famosa la frase che sostiene che la rabbia faccia venire le rughe. Beh, non c’è nulla di più vero! Quando siamo in preda all’ira, il nostro viso diventa corrucciato. E, inevitabilmente, questo stimola la formazione di rughine che non vorremmo mai avere!

Dunque, ecco le sbagliatissime abitudini quotidiane che tutti hanno e che fanno sembrare più vecchi di 10 anni!

