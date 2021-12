Il tiramisù è uno dei dolci tipici della Penisola, una preparazione semplice che da sempre conquista il cuore e il palato di tutti.

Un misto di cremosità, scioglievolezza e aroma di caffè, il tutto legato a gustosi e deliziosi biscotti, i savoiardi. Di origine sarda questi biscotti hanno un interno poroso in grado di assorbire e trattenere il caffè e qualsiasi altro liquido dove sono inzuppati.

Ideale per ogni festa e ricorrenza è una preparazione adatta ad essere rivisitata in tante varianti.

Infatti nessuno potrà resistere a questo delizioso tiramisù estivo gustosissimo con solo 134 kcal. Una preparazione più leggera del classico tiramisù, che prevede l’uso anziché del mascarpone di yogurt e ricotta. Inoltre ecco i segreti dei migliori chef per un tiramisù perfetto con o senza uova, così buono e goloso che farà impazzire grandi e piccini.

Non il solito tiramisù né il classico panettone ma questi deliziosi cestini di pandoro che stanno spopolando amati da grandi e piccini

Ma la ricetta che vogliamo proporre oggi è ideale anche per la preparazione di un dessert adatto al Natale. Infatti il pandoro, dolce tipico natalizio, sarà la nostra base per dei dolcetti buoni da leccarsi anche le dita.

Cestini di tiramisù

Ingredienti per 4 cestini:

4 fette di pandoro;

3 uova;

3 cucchiai di zucchero;

300 grammi di mascarpone;

gocce di cioccolato q.b.

Cacao amaro.

Procedimento

Affettare un pandoro in maniera orizzontale, prendere 4 fette e con l’aiuto di un matterello allungare le fette. Con un coppapasta e le fette di pandoro, creare dei cerchi che utilizzeremo come base per foderare degli stampi di muffin in silicone. Infornare a 180 gradi per 5 minuti, fino a doratura. In una ciotola mescolare i tuorli con lo zucchero e montare fino ad ottenere un composto giallino e spumoso. Intanto con le fruste pulite, montare gli albumi con un pizzico di sale. Aggiungere al composto di zucchero e tuorli il mascarpone e mescolare, addizionare anche gli albumi montati a neve. Avendo cura di mescolare dal basso verso l’alto senza farli smontare gli albumi.

Con l’aiuto di una sac a poche riempire i cestini, precedentemente estrapolati dalle formine. Creare una sorta di serpentino verso l’alto. Aggiungere le gocce di cioccolato e il cacao sulla superficie e riporre in frigorifero per almeno 1 ora. Impiattare e servire.

Dunque, non il solito tiramisù né il classico panettone ma questi deliziosi cestini di pandoro che stanno spopolando amati da grandi e piccini. Un dolce semplice e tipico delle festività natalizie che farò impazzire tutti.