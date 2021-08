Con l’arrivo dell’estate e della prova costume, tantissimi stanno provando a perdere i chili in eccesso in molti modi. E alcune persone decidono addirittura di saltare la colazione pur di vedere la propria pancia sgonfiarsi giorno dopo giorno. Altri, invece, spesso decidono di non consumare questo pasto per una questione di abitudine, senza un motivo ben preciso. In realtà, è giusto dire che questo potrebbe essere un grave errore. E che, soprattutto, il nostro organismo potrebbe non essere assolutamente d’accordo con questa scelta.

Alcuni ricercatori hanno deciso di concedere del tempo a questo argomento. E hanno cercato, coinvolgendo migliaia di volontari, di capire quali effetti possa avere la decisione di saltare la colazione sul nostro corpo. Uno studio condotto dalla University of Iowa, si concentra proprio su questo tema. Per rendere la ricerca valida, sono stati coinvolti ben 6.550 partecipanti, con abitudini differenti. E gli studiosi hanno notato, alla fine dell’analisi, che coloro che non facevano colazione presentavano un rischio decisamente più alto di soffrire di malattie cardiovascolari.

Gli studi sul tema continuano e approfondiscono sempre di più questo argomento

Un’altra ricerca davvero interessante ha puntato l’attenzione su un confronto ben preciso. Nello studio, infatti, gli scienziati hanno messo a paragone coloro che saltavano la colazione e quelli che invece consumavano porridge o cornflakes. A 16 volontari è stata data una colazione ben precisa. Alcuni consumavano giornalmente porridge, altri cornflakes e altri ancora solo acqua per 4 settimane. E alla fine dello studio, i ricercatori hanno notato come coloro che saltavano la colazione mostravano concentrazioni piuttosto elevate di colesterolo rispetto agli altri due gruppi.

Dunque, ora sappiamo che questa comunissima abitudine mattutina alza i livelli di colesterolo come mai ci aspetteremmo. Potremo perdere peso in altri modi, sicuramente più sani per il nostro organismo. Mangiare il giusto e gli alimenti che ci fanno del bene significa prendersi cura di sé.

