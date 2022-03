Molti cucinano il radicchio in padella per contorni o con il risotto ma pochi conoscono questa fenomenale pasta

Grazie alla sua caratteristica nota amara, il radicchio è uno di quegli ortaggi che si ama o si odia. Non sempre risulta semplice riuscire a far piacere questo ortaggio che, tuttavia, se cucinato nel modo giusto può regalare grandi piatti. Un classico intramontabile è il risotto con radicchio, ad esempio, facile e veloce da preparare. In alternativa, molti cucinano il radicchio in padella o arrosto nel forno per realizzare dei sani contorni. A tal proposito consigliamo di dare uno sguardo a questi segreti degli chef per renderlo meno amaro e ottenere contorni deliziosi.

In questo articolo, invece, vedremo come realizzare una salsa fenomenale per condire la pasta aggiungendo uno squisito ingrediente alla fine.

Un piatto delizioso

Quello che realizzeremo oggi con il radicchio è un semplicissimo pesto che saprà conquistare anche i più scettici. Per realizzare la nostra pasta abbiamo bisogno di:

radicchio;

mandorle;

sale;

aglio;

parmigiano;

gorgonzola;

latte;

olio.

Cominciamo la preparazione affettando finemente il radicchio in piccole striscette che metteremo in un contenitore dai bordi alti. Insieme al radicchio, aggiungeremo anche delle mandorle tritate, olio d’oliva, aglio schiacciato, parmigiano ed un pizzico di sale. Con l’aiuto di un frullatore ad immersione frulliamo tutti gli ingredienti fino ad ottenere una crema liscia ed omogenea.

Chi ama lo spirito tradizionalista del pesto, può svolgere quest’operazione con un mortaio da cucina.

Una volta realizzata la salsa possiamo mettere a bollire l’acqua, salarla e buttare la pasta. Mentre la pasta cuoce realizzeremo una deliziosa fonduta di gorgonzola. Per farlo metteremo il formaggio in una pentola insieme a del latte caldo e lavoreremo il composto a fiamma bassa fino a quando non sarà completamente sciolto.

Quando la pasta sarà pronta, conserviamo parte dell’acqua di cottura e scoliamola per poi rovesciarla in un contenitore. Infatti, come per ogni pesto, la fase di mantecatura va sempre fatta fuori dal fuoco per evitare che il pesto stracci. Aggiungiamo un mestolo di acqua di cottura alla pasta mentre la stiamo mescolando con il pesto per renderla estremamente cremosa.

A questo punto possiamo servire su un piatto fondo e guarnire la pasta con la nostra fonduta di gorgonzola. Una ricetta semplice ma che saprà soddisfare anche il palato più esigente grazie alla sua ricchezza di gusto.

