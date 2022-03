Nonostante le giornate piovose e il tempo incerto, siamo ufficialmente entrati nel mese che segna il passaggio alla primavera. Alcuni di noi potrebbero essere indaffarati nella pianificazione di brevi viaggi all’insegna del relax, altri potrebbero averne già approfittato durante i mesi precedenti. Le previsioni sono in continuo divenire. Infatti l’oroscopo a marzo potrebbe portare amore e soldi nelle tasche di alcuni segni zodiacali. In grossa ripresa i nati sotto il segno dei Gemelli dopo un periodo tutt’altro che positivo. Tuttavia, il periodo potrebbe favorire anche altri segni zodiacali, dopo un febbraio avaro di emozioni.

È tutto oro quel che luccica

Pertanto, i più fortunati dello zodiaco potrebbero essere proprio i nati sotto il segno dei Gemelli. A marzo potrebbero aprirsi per noi diverse porte soprattutto in ambito lavorativo. Siamo carichi e abbiamo molta voglia di fare, di metterci in gioco e di ingranare la nostra produttività. Chi vuole cambiare lavoro o è in cerca potrebbe essere sorpreso da più offerte, avremo la giusta saggezza per scegliere quella maggiormente adeguata alle nostre aspettative. Se invece abbiamo un lavoro stabile, in questo mese riusciremo a mettere a segno colpi importanti e a conservare un bel gruzzoletto in banca. In amore, tutto prosegue per il meglio, lasceremo al passato le discussioni nocive di febbraio. Alcuni di noi potrebbero vivere un nuovo presente caratterizzato soprattutto dai progetti a lungo termine.

Marzo potrebbe portare amore e soldi nelle tasche dei Gemelli ma la fortuna gira anche per questi 2 segni zodiacali

Mese d’oro anche per i nati sotto il segno del Capricorno. Con Marte e Giove a favore potrebbero arrivare intense novità soprattutto in ambito lavorativo. Se siamo in cerca di una nuova esperienza, la spinta dei due Pianeti potrebbe favorirci verso nuove opportunità da cogliere al volo. Periodo intenso anche per chi lavora. Infatti potrebbe arrivare una fruttuosa proposta, un salto di carriera che farà fare un salto anche alle nostre finanze. Marzo è un mese ricco di sorprese anche in amore. Se siamo alla ricerca dell’anima gemella, potrebbero esserci incontri particolari e inattesi. Un occhio ai social e alle ultime amicizie. Al contrario, le coppie potrebbero regalarsi una dolce primavera, caratterizzata da meravigliose giornate all’insegna del relax più assoluto.

Ingranare la marcia

Potrebbero arrivare settimane intense di emozioni anche per i nati sotto il segno dello Scorpione. Dopo un febbraio sottotono, per alcuni di noi marzo parte col botto, soprattutto in ambito lavorativo. Infatti, è arrivato il momento di ingranare la marcia e portare dalla nostra parte le conquiste di un importante progetto. Riusciremo comunque a colpire in pieno la fortuna e a ingranare le nostre finanze, siamo carichi, marzo rappresenta per noi il mese del “fare”. Le coppie potrebbero essere investite da un super mese colmo di grossi progetti. La primavera potrebbe essere il periodo ideale per cominciare a programmare il futuro, all’insegna di lunga vita insieme al nostro partner. L’amore sorride anche ai single. Infatti, presto potrebbe arrivare una persona che riuscirà a far breccia nei nostri cuori.

