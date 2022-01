Il radicchio è un ortaggio che a causa del suo caratteristico sapore amarognolo può essere amato o odiato. Sebbene questa caratteristica amara sarebbe di stimolo per i succhi gastrici favorendo la digestione, non tutti vanno matti per questa sensazione. Oggi cercheremo di svelare qualche trucchetto per attenuare questa sensazione e poter usare il radicchio in cucina per farlo gradire a tutti. Nel corso dell’articolo, infatti, analizzeremo come togliere l’amaro del radicchio per pasta e risotti più una ricetta fenomenale come contorno.

Tipologie e rimedi

Cominciamo con il dire che non tutto il radicchio è uguale. Esistono infatti molte varietà, alcune delle quali tutelate dalla indicazione geografica protetta (IGP). Tra questi meritano menzione il radicchio rosso di Treviso o il classico radicchio di Chioggia. Tuttavia la varietà meno amara è quella detta variegata di Castelfranco. Questa è un incrocio tra il radicchio e la cicoria e, pertanto, quella in cui l’amaro sarebbe meno percepibile. Rispetto al radicchio rosso, il variegato si presenta più simile ad un’insalata con sfumatura violacee.

Tuttavia, se ci troviamo alle prese con un radicchio amaro, i rimedi per attenuarlo sono davvero semplici.

Come togliere l’amaro del radicchio per pasta e risotti più una ricetta fenomenale come contorno

Dovremo per prima cosa eliminare le foglie più esterne e coriacee e selezionare solo le foglie più fresche e croccanti. Dopodiché dovremo mettere a mollo il nostro radicchio in acqua e limone per almeno un’ora. L’acidità del limone contribuirà ad alleggerire il senso di amaro tipico del radicchio.

Trascorso il tempo di ammollo, risciacquiamo per poi utilizzare il radicchio fresco in insalata. Se invece volessimo utilizzarlo cotto, possiamo sbollentarlo dopo averlo lasciato in ammollo in acqua e limone per poi metterlo a freddare in acqua e ghiaccio per mantenere il colore.

A questo punto il radicchio può essere utilizzato per condire golosi primi piatti, magari con il classico accostamento con il gorgonzola.

Una ricetta indimenticabile

Infine, vogliamo lasciare un’autentica chicca per preparare un radicchio di fronte al quale anche i più scettici si ricrederanno. Uno squisito contorno che possiamo realizzare con il radicchio consiste nel caramellarlo, proprio come si fa con le cipolle.

Tagliamo a striscioline il nostro radicchio e mettiamolo in padella con poco olio a fiamma sostenuta. Aggiungiamo del sale e abbondante zucchero per poi sfumare con acqua e aceto. Il radicchio appassirà glassandosi e diventando un’autentica prelibatezza. Ottimo da condire con della salsa Worcestershire.

