Se febbraio da una parte è stato gentile per alcuni segni, per altri invece lo sarà marzo. Ma il corrente mese non lo sarà per tutti: alcuni segni infatti si vedranno mettere i bastoni tra le ruote. Ovviamente non è incluso il segno dei Pesci, che va spedito come un treno e sembra che nessuno lo possa fermare.

Alle spalle ci siamo lasciati un mese che era partito bene ed è finito non nel migliore dei modi. E allora non ci resta che confidare nel mese di marzo, sperando che porti qualcosa di buono. Ma al momento per alcuni segni zodiacali fino al 6 di marzo la situazione non è delle migliori.

Guardiamo a breve periodo, vista la mobilità della situazione, dove tutto è imprevedibile. Per 6 segni zodiacali il Cielo non sarà favorevole, ma questo fino al 6 marzo, poi le carte in gioco saranno nuovamente da mescolare sperando in un pokerissimo d’assi.

A marzo amore e lavoro traballanti per questi 6 segni zodiacali che non se la passeranno bene nell’Olimpo

Se apparteniamo ad uno di questi segni zodiacali, dobbiamo tenere duro fino al 6 marzo, poi chissà. Partiamo dal primo segno, stiamo parlando del Capricorno. Questo segno zodiacale non vedrà tante preoccupazioni o dubbi nella sfera amorosa, ma piuttosto in quella lavorativa. Per il Capricorno è arrivato il momento di fare decisioni importanti al lavoro.

Lo Scorpione vedrà delle tensioni nel mondo del lavoro e nella sfera amorosa. Mentre il Sagittario dovrà imparare a lasciarsi alle spalle il passato. La storia serve a non commettere più gli stessi errori. E forse dovremmo un pochino tutti riprendere i libri di storia e ricordare il passato per non dimenticarlo.

Coloro che sono nati sotto il segno del Toro dovranno prendere delle decisioni molto importanti soprattutto nella sfera amorosa. Un amore altalenante, prima su e poi giù, anche per il Cancro, mentre il Leone deve arrendersi al fatto che se una storia non funziona, allora si deve concludere. È inutile andare avanti all’infinito in qualcosa che non procede.

Dunque a marzo amore e lavoro traballanti per Capricorno, Leone, Cancro, Sagittario, Toro e Scorpione. Ma teniamo duro perché si tratta di resistere per qualche giorno.

