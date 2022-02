La pasta al forno è il classico piatto facile da realizzare e che accontenta sempre tutti. Strati di pasta alternati al ripieno che più preferiamo, un po’ di besciamella e via in forno. Sempre ottima, vero, ma vista e rivista. Quando invece vogliamo cercare di fare colpo su qualcuno ripieghiamo verso i cremosi risotti, preparazione decisamente più eleganti. Tuttavia non sono sempre di facile realizzazione per le varie accortezze che è necessario seguire. Ecco perché avevamo lasciato delle indicazioni per avere un risotto a regola d’arte ed agevolare la preparazione.

Oggi però ci focalizzeremo sulla portata che sulle nostre tavole non può proprio mancare: la pasta.

Elegante e gustoso

La ricetta che illustreremo di seguito è ottima per fare colpo su qualcuno e prenderlo per la gola. Estremamente raffinato e gustoso, ecco un primo piatto che farà innamorare chiunque.

Per realizzarlo avremo bisogno di:

cavolo nero;

gamberi rossi:

pomodorini rossi e gialli;

pinoli;

un cucchiaio di zucchero.

La prima cosa che dovremo fare sarà dedicarci ai pomodorini dato che ne faremo una cottura confit. Pertanto tagliamo a metà i pomodori a metà e disponiamoli a faccia in su di una placca foderata con carta da forno. Spolveriamo i pomodori con del sale, un cucchiaio di zucchero e irroriamo con olio. Per insaporirli ulteriormente possiamo spolverare i pomodorini con timo e peperoncino e lasciare un paio di spicchi d’aglio nella placca. A questo punto dovremo infornare i pomodori a 180 gradi per almeno un’ora, fin quando non saranno caramellati e fondenti.

Mentre i pomodori sono in cottura dedichiamoci alle altre preparazioni.

Ecco un primo piatto che farà innamorare chiunque più della pasta al forno e del risotto

Dovremo pulire il cavolo nero eliminandone la costa centrale che risulterebbe sgradevole da mangiare. Tagliamo a striscioline le foglie di cavolo nero e laviamole con cura per poi sbollentarle 5 minuti. Scoliamo le foglie e mettiamole in acqua fredda per preservare la lucentezza del colore e trasferiamo in un contenitore. Aggiungiamo al cavolo olio d’oliva e i pinoli per poi frullare il tutto con un frullatore a immersione. Così facendo avremo ottenuto un delizioso pesto di un bellissimo colore verde smeraldo.

Infine dovremo pulire i gamberi eliminando il carapace e separando il corpo dalla testa. Attenzione a non buttare questi scarti perché sono preziosissimi in cucina.

Una volta puliti i gamberi tritiamoli grossolanamente a coltello ricavandone una dadolata.

Finalmente abbiamo tutto il necessario per realizzare la nostra pasta che sarà condita con il pesto di cavolo.

Impiattamento

Con l’aiuto di un forchettone e di un mestolo realizziamo un nido di pasta che adageremo su un piatto fondo. Guarniremo infine con i pomodorini confit, il crudo di gamberi e qualche pinolo tostato. Una vera leccornia che farà cadere chiunque ai nostri piedi.