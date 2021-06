Una pianta dalle foglie di un verde intenso da cui spuntano dei frutti gialli dal sapore aspro e inconfondibile. Un piacere non solo per la vista ma anche per l’olfatto, perché la pianta di limoni sprigiona un profumo inebriante.

Un albero sempreverde, originario dell’India e dell’Indocina, ampliamente coltivato sia in vaso che in giardino. Ci dona i suoi frutti più volte l’anno e non ha bisogno di particolari cure.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

XSweep Up, il nuovo robot che pulisce la tua casa in un attimo SCOPRI IL PREZZO

Ecco un concime inaspettato per coltivare le piante di limoni in vaso

La coltivazione della pianta di limoni in vaso è leggermente differente da quella fatta in pieno orto. Le sostanze nutritive che assorbe nella prima modalità di coltivazione sono molto più ridotte. La pianta di limoni in vaso ha necessità di assorbire una maggiore quantità di nutrienti. Ha bisogno perciò di un concime ricco di potassio, azoto e ferro.

Ecco che molti coltivano la pianta di limoni ma pochi sanno che per farla crescere sana e rigogliosa bisogna utilizzare questo concime naturale.

Il concime naturale di cui parliamo è, inaspettatamente, il lupino.

Come questo concime nutre la nostra pianta

Molti coltivano la pianta di limoni ma pochi sanno che per farla crescere sana e rigogliosa bisogna utilizzare questo concime naturale.

Siamo abituati a mangiare i lupini come snack e mai avremmo pensato che potessero essere un vero e proprio toccasana per le piante di limoni.

I lupini macinati sono un ottimo concime per le piante di agrumi in generale.

È un composto inodore e per questo è utilizzato per le piccole coltivazioni e in balcone. Un concime a lenta cessione e che migliora le caratteristiche fisiche del terreno apportando numerosi benefici.

Ricco di azoto perciò ideale per le nostre piante di limoni coltivate in vaso.

È un concime fa da te facile da preparare. Prima di macinare i nostri lupini, bisogna essiccarli in un luogo fresco, asciutto e ben ventilato. Il processo dura all’incirca due mesi e bisogna fare attenzione che non vengano attaccati dai parassiti. Ecco un concime facile da preparare ed economico.

Approfondimento

Non tutti sanno che per scegliere i limoni più saporiti e succosi al supermercato bisogna conoscere questi semplici trucchetti