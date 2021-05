Un frutto giallo, succoso, profumato dal sapore aspro e fresco. Il limone, originario dell’Asia centrale che in Italia è coltivato principalmente nelle regioni del sud.

Un agrume con pochissime calorie ma importante alleato della nostra salute.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

XW 6.0, lo smartwatch di ultima generazione ad un prezzo incredibile. SCOPRI DI PIU’

Le proprietà benefiche del limone

Grande fonte di vitamina C, potassio e beta-carotene. Il limone ha proprietà antiossidanti cioè rallenta l’invecchiamento, stimola il sistema immunitario proteggendoci da influenze e raffreddori, favorisce la digestione e ha proprietà antibatteriche.

Del limone non si butta via niente. I semi vengono utilizzati per la semina, e la buccia ricca di oli essenziali è perfetta per dare sapore sia a piatti dolci che salati. Il succo è adoperato in cucina come condimento. Ma è anche un ottimo alleato per la pelle e aiuta nelle pulizie di casa, grazie alle sue proprietà antibatteriche e sbiancati.

Come riconoscere i limoni giusti e non avere brutte sorprese

I limoni sono spesso protagonisti preziosi delle nostre ricette. Ma capita, di trovarli pieni di muffa o poco succosi.

Eppure li abbiamo conservati nel modo giusto.

Per evitare brutte sorprese dobbiamo stare attenti nel momento dell’acquisto. Infatti non tutti sanno che per scegliere i limoni più saporiti e succosi al supermercato bisogna conoscere questi semplici trucchetti che ci aiuteranno a non sbagliare.

Ricordiamo che la grandezza e la perfezione di un limone non sono sempre sinonimo di qualità.

Non tutti sanno che per scegliere i limoni più saporiti e succosi al supermercato bisogna conoscere questi semplici trucchetti ed evitiamo spiacevoli inconvenienti.

La prima cosa da fare è controllare la buccia. Deve avere un colore uniforme, non deve presentare ammaccature e non deve essere eccessivamente raggrinzita. Evitiamo i limoni con le parti nere, perché potrebbero essere stati attaccati da parassiti.

Al tatto devo presentarsi sodi e non mollicci. Tastandoli possiamo percepire il succo all’interno.

Preferiamo sempre i limoni biologici. Bio vuol dire che la buccia non ha subito nessun tipo di trattamento chimico con lucidanti e pesticidi. Controlliamo l’etichetta per verificare di comprare dei limoni certificati. Scegliamoli sempre con foglie e piccioli perché la loro presenza indica che il prodotto non ha subito nessun tipo di trattamento non naturale.