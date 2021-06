L’estate è ormai arrivata, le temperature si sono alzate e adesso siamo alla ricerca di cibi e bevande che ci dissetino e ci diano freschezza.

Grazie alla multiculturalità è possibile imparare dall’incontro con altre persone proveniente da altri Paesi alcune chicche culinarie e non solo. Questo è il caso di una bevanda tradizionale peruviana a base di un tipo di mais di colore viola, chiamato “mais morado”.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Spirulina FIT, il nuovo integratore che fa perdere peso in pochi giorni SCOPRI IL PREZZO

Tradizionalmente questa bevanda era consumata dagli Inca, questa contiene varie proprietà benefiche. Tra queste possiamo affermare che abbassa il colesterolo ed è un potente antiossidante.

In pochi lo sanno ma è facilissimo ed economico preparare questa bevanda dissetante e rinfrescante proveniente dal Perù dai molteplici benefici.

Ecco gli ingredienti per preparare questa bevanda dissetante e rinfrescante proveniente dal Perù

Preparare la chicha morada non è difficile, sicuramente i tempi sono un po’ lunghi abbiamo bisogno di circa un’ora e mezza per completare la preparazione. Ma con un po’ di pazienza otterremo una bevanda dissente e rinfrescante perfetta per l’estate.

Ecco gli ingredienti per preparare questa bevanda dissetante e rinfrescante proveniente dal Perù:

– 6 mais morado;

– 4 fette di ananas;

– 2 mela;

– 1 stecca di cannella q.b.;

– 2 chiodi di garofano q.b.;

– succo di limone q.b.;

– zucchero q.b.;

Preparazione della bevanda peruviana

La preparazione della bevanda peruviana inizia con il riempire una grande pentola di due litri d’acqua circa. All’interno di questa mettiamo il mais, l’ananas precedentemente pulito e tagliato, la mela anche questa pulita e sbucciata, la cannella e i chiodi di garofano.

Lasciamo cuocere a fuoco medio per almeno un’ora e mezza, trascorso questo tempo frulliamo il tutto e aggiungiamo lo zucchero e il succo di limone. Di solito l’aggiunta di questi due ingredienti va fatta solo se la bevanda va consumata immediatamente. Lasciamo raffreddare in frigorifero per circa due ore e poi questa bevanda potrà essere servita e degustata.

In pochi lo sanno ma è facilissimo ed economico preparare questa bevanda dissetante e rinfrescante proveniente dal Perù dai molteplici benefici.