Con l’arrivo dell’estate, torna l’attenzione sulla disidratazione. Questo problema colpisce molti italiani e causa mal di testa e altri sintomi ma lo si può riconoscere con un test fai-da-te in pochi secondi. Ecco come fare.

Il test per capire se si deve bere più acqua

Quasi tutti si ricordano di bere acqua durante il giorno. Ma in pochi ne bevono abbastanza. Il numero di bicchieri da bere ogni giorno dipende dal peso, dal sesso, dall’età, dall’attività sportiva… Ma indicativamente, non bisognerebbe mai bere meno di 2-2,5 litri d’acqua al giorno. Altrimenti, si rischia la disidratazione. Questo problema colpisce molti italiani e causa mal di testa e altri sintomi ma lo si può riconoscere con un test fai-da-te in pochi secondi.

Per capire se si è disidratati, non bisogna aspettare di avere sete. Si può fare un semplice test sulla propria pelle. Richiede solo pochi secondi, e non necessita di alcuno strumento. Si può fare sul dorso o sulle nocche della mano, sotto la clavicola o sull’addome.

Basta pizzicare la pelle fra due dita per almeno tre secondi. Una volta rilasciata, occorre osservare come si comporta la pelle. Se torna subito rilassata vuol dire che si sta bevendo abbastanza acqua. Altrimenti, se la pelle impiega qualche secondo per tornare normale, significa che bisognerebbe idratarsi di più.

Cosa succede quando non si beve abbastanza

Se il test dimostra che non si beve abbastanza acqua, è importante correre ai ripari. Quando il corpo è disidratato, infatti, ci sono conseguenze negative per la salute. Per esempio si possono verificare problemi alle articolazioni. Alcuni casi di mal di schiena, in particolare, sono causati da carenza di acqua nella colonna vertebrale. Altri sintomi includono dolori ai muscoli e allo stomaco, mal di testa, colite, ipertensione.

Ma bere è anche importante per mantenere sana la pelle: non idratarsi a sufficienza, infatti, causa secchezza della pelle e delle labbra. Infine, bere abbastanza acqua è fondamentale per avere energia e concentrazione a sufficienza per affrontare la giornata. Se ci si sente immotivatamente stanchi, infatti, può darsi che il problema non sia la mancanza di sonno. Piuttosto, la mancanza d’acqua.

