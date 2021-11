Per aumentare velocemente i nostri soldi sul conto corrente, che poi ovviamente investiremo, c’è un solo modo, le entrate monetarie devono superare le uscite. In pratica, per aumentare i nostri risparmi dobbiamo spendere meno di quello che guadagniamo. Quindi, se il nostro conto è in rosso abbiamo solo due strade: guadagnare di più o spendere di meno.

La condizione per far crescere il risparmio più velocemente

Per la maggior parte delle persone guadagnare di più è complicato, specialmente se il reddito deriva dal lavoro dipendente. Allora non resta che risparmiare e dei piccoli accorgimenti posso dare grandi risultati anche in poco tempo. Così molti accumulano denaro velocemente grazie questi 4 semplicissimi trucchi molto facili da adottare.

Tuttavia, risparmiare del denaro non è sufficiente per accumulare molti soldi in un ragionevole arco di tempo. Occorre anche investire il risparmio in maniera oculata in modo da farlo fruttare.

Uno dei modi per far crescere il nostro denaro molto velocemente è quello di investirlo in strumenti finanziari. Per esempio, è incredibile quanto denaro si può accumulare prima dei 50 anni con questo metodo. Molti pensano che per accumulare grosse cifre si debba partire da grandi risparmi. Invece, alle volte sono sufficienti anche pochi euro ma ben impiegati. Molti rimarranno stupiti sapendo che con zero euro di partenza e un risparmio di 5 euro al giorno per accumulare facilmente 200mila euro si deve fare così.

Molti accumulano denaro velocemente grazie questi 4 semplicissimi trucchi molto facili da adottare

Se il mercato ci offre strumenti straordinari per moltiplicare il nostro denaro, comunque in qualche modo dobbiamo risparmiarlo. Ci possono essere d’aiuto questi semplici ma efficacissimi suggerimenti, dei trucchetti che potrebbero fare lievitare le nostre riserve monetarie in breve tempo.

Il trucco alla base di questi suggerimenti è porre attenzione sulla spesa di servizi e prodotti a cui potremmo facilmente rinunciare. Per esempio, molti pagano abbonamenti per servizi che non usano o che usano molto poco. Possono essere abbonamenti a riviste online, servizi d’informazione o di intrattenimento. Siamo sicuri di non poterne fare a meno? Se non sono indispensabili cancelliamo l’abbonamento.

Quando si fanno gli acquisti al supermercato è consigliabile evitare prodotti monodose. Si acquistano perché attirati dal prezzo basso, in realtà in proporzione costano molto di più delle confezioni familiari. Il segreto è guardare il prezzo al chilo o per singola unità e acquistare il prodotto con il valore più basso.

A proposito di cibo, proviamo ad andare al ristorante una volta in meno al mese. Oppure proviamo a ridurre il numero delle volte in cui mangiamo fuori a pranzo e portiamo qualcosa di salutare da casa. Avremo benefici non solo per il nostro portafoglio ma anche per la nostra salute.

I costi per la gestione di un conto corrente incidono molto sul budget mensile. Oggi ci sono banche online che ci permettono di avere un conto a costi quasi zero. Trasferire il conto da una banca a un’altra oggi è molto semplice ed in genere se ne occupa l’istituto di credito stesso. Per trovare la banca più conveniente basta farsi un giro sulle piattaforme di confronto di costi dei conti correnti.

Come evitare di avere il conto in rosso

Adottando solamente questi semplicissimi 4 accorgimenti, si può risparmiare molto denaro che se correttamente impiegato, in breve tempo, permetterà di accumulare un importante capitale. Per risparmiare si può seguire anche questo metodo: “Mai più conto corrente in rosso con questo semplice ma efficacissimo sistema salva risparmi”.