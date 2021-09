Può accadere che si arrivi vicino alla fine del mese e i soldi non siano sufficienti. Le bollette incombono, le scadenze dei pagamenti arrivano tutte insieme. Questa spiacevolissima situazione si può evitare con una soluzione facilmente applicabile. Mai più conto corrente in rosso con questo semplice ma efficacissimo sistema salva risparmi che tutti possono adottare fin da adesso.

Risparmiare non è semplice

Risparmiare non è semplice a dispetto di quanto si legge e si sente, tuttavia ci sono dei metodi che possono aiutare in questo obiettivo. Per esempio con zero euro di partenza e un risparmio di 5 euro al giorno, per accumulare facilmente 200mila euro si deve fare così. Purtroppo c’è chi arriva alla fine del mese e si accorge che non ha risparmiato 1 euro. Non solo, per l’incombenza di alcune scadenze si trova anche a non avere i soldi sul conto corrente che inevitabilmente termina in rosso. Ed avere un conto in negativo non è mai una cosa positiva come spiegato in questo articolo. Questo accade per una mancanza di programmazione e di definizione di priorità. Durante il mese si spende senza pensare sia alle spese che si presentano ogni 30 giorni, che alle spese straordinarie.

Mai più conto corrente in rosso con questo semplice ma efficacissimo sistema salva risparmi

Il segreto è programmare e prevedere, facendo in questo modo. Lo stipendio mensile prima di tutto deve fare fronte alle spese ricorrenti. Scadenze improrogabili come bollette, mutuo, affitto, rata della palestra, rata di un eventuale finanziamento, rata dell’assicurazione, spese per il cibo. Quando incassiamo la paga mensile la prima cosa da fare è accantonare i soldi necessari a pagare queste spese. Attenzione, occorre tenere in considerazione non solo quelle che arrivano in scadenza a fine mese, ma anche quelle che si pagano bimestralmente o trimestralmente.

Facciamo un esempio. Le bollette arrivano in genere ogni due mesi. Da una verifica sui precedenti pagamenti, possiamo ipotizzare l’importo della prossima scadenza. Dividiamo questa cifra per due e il valore ottenuto l’accantoneremo come quota mensile del pagamento della bolletta bimestrale. Ancora un esempio per chiarire meglio. Chi paga il mutuo trimestralmente, deve ogni mese accantonare un terzo della quota. Lo stesso vale per l’assicurazione dell’auto. Anche se si paga ogni sei mesi, il buon padre di famiglia accantona ogni mese un sesto della cifra.

I vantaggi della programmazione

Seguendo questo sistema ogni mese avremo sempre i soldi per pagare le scadenze che si presentano. Invece, immaginate senza questa programmazione cosa accadrebbe quando nello stesso mese arrivano insieme bollette, rata del mutuo, rata dell’assicurazione e magari il bollo auto. Se non si hanno i fondi accantonati è un salasso. Nel modo indicato invece sarà tutto sotto controllo.

Una volta accantonati i soldi, la cifra rimanente la possiamo ripartire in risparmio e in spese voluttuarie. Il grande vantaggio e che adesso sappiamo quanto possiamo spendere e quindi sarà più difficile fare il passo più lungo della gamba.

