Uno dei metodi migliori per accumulare molto denaro prima dei 50 anni è quello di basarsi sulla regolarità mensile. Mettere via una piccola somma mensile, meglio se settimanale, permetterà di accumulare nel tempo importanti somme di denaro. Ci sono vari metodi. Per esempio con zero euro di partenza e un risparmio di 5 euro al giorno per accumulare facilmente 200mila euro si deve fare così.

Ovviamente non basta accumulare, ma bisogna anche far fruttare correttamente il capitale accumulato. Leggendo l’articolo scoprirete che è incredibile quanto denaro si può accumulare prima dei 50 anni con questo metodo, qui illustrato dagli Esperti di ProiezionidiBorsa.

Anzitutto questo metodo si basa su due fattori, la regolarità nell’accantonamento dei soldi e un periodo di tempo sufficientemente lungo. Mettiamo come limite ipotetico i 50 anni, perché si hanno ancora 20 anni prima di andare in pensione. Idealmente a 70 anni si dovrebbe godere di quanto accumulato fino a quel momento. Ma fino a quel giorno il denaro non solo va guadagnato ma va fatto anche fruttare in modo efficiente. Ecco perché sotto 50 anni e uno stipendio, evitare soldi sul conto ma fare così.

Questo metodo di accumulo oltre ad essere efficiente è anche divertente, è quasi una sfida. La prima parte si basa sull’accumulazione del capitale attraverso un sistema piramidale. Ovvero ogni settimana si mette via 1 euro in più della somma accantonata la settimana precedente. Il primo importo messo via sarà di 1 euro. Supponiamo di partire la prima settimana di gennaio. Il primo giorno dell’anno, immaginiamo sia martedì, si accantonerà 1 euro. Il secondo martedì dell’anno 1 euro più un altro euro, quindi 2 euro in totale. Il terzo martedì si metteranno via 2 euro più 1 euro, quindi 3 euro e così via. Quindi la serie sarà così composta: 1 + 2 + 3 + 5 + … + 51 + 52. La penultima settimana accantoneremo 51 euro e l’ultima settimana, 51 + 1 euro, ovvero 52 euro. Quanto avremo messo via in un anno? La bella somma di 1.378 euro.

Due possibilità

A questo punto abbiamo due possibilità. La prima è spendere i soldi per una vacanza. La seconda possibilità è accantonarli in un ETF azionario e lasciarli lì per 10 anni. Poi il primo giorno dell’anno ricominciare ad accumulare dei soldi seguendo la stessa tecnica. Alla fine del secondo anno possiamo fare la stessa cosa e investire il denaro in un ETF azionario. Questa volta lasceremo investiti i 1.378 euro per 9 anni. Il terzo anno si fa la stessa operazione ma si investono i soldi per 8 anni. Facendo così per 10 anni, ogni anno avremo accumulato 1.378 euro che nel tempo avranno fruttato degli interessi. Con l’eccezione dell’ultimo anno, essendo il decimo.

A scadenza dei 10 anni quanto avremo accumulato? Supponiamo di avere investito in un ETF che mediamente guadagna il 9% all’anno, come l’ETF SPDR S&P 500 (Isin: IE00B6YX5C33). Questo strumento replica la performance dei prezzi dell’indice USA S&P 500 e negli ultimi 30 anni ha reso mediamente il 9%. Versando 1.378 euro per 10 anni si sarà accumulato 13.780 euro. Ma grazie alla magia dell’interesse composto, questa cifra sarà diventata circa 21.000/22.000 euro.