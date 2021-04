In questo articolo gli Esperti di ProiezionidiBorsa rivelano una semplicissima strategia per accumulare un capitale molto rilevante. È una strategia semplice, alla portata veramente di tutti. Richiede un impegno minimo di capitale e nessuna conoscenza finanziaria. Con zero euro di partenza e un risparmio di 5 euro al giorno per accumulare facilmente 200mila euro si deve fare in questo modo.

Una storiella molto istruttiva che nasconde due grandi verità

C’è una storiella molto simpatica che può aiutarci a capire alcune dinamiche dell’impiego del denaro. Due amici 60enni stanno chiacchierando. Uno dei due ha una sigaretta in bocca. L’altro gli chiede da quanto tempo fuma. Il secondo risponde che fuma un pacchetto di sigarette al giorno da oltre 30 anni. Allora l’amico gli suggerisce che se avesse messo via i soldi impiegati per fumare ogni giorno, oggi avrebbe potuto comprarsi uno yacht. Il fumatore guarda l’altro e gli fa notare che anche lui, pur non avendo mai fumato, non ha i soldi per comprarsi lo yacht.

Questo breve racconto nasconde due grandi verità. Ma prima di scoprirle, soffermiamoci a verificare una cosa. Supponiamo che un pacchetto di sigarette costi circa 5 euro. Veramente mettendo via 5 euro al giorno ci si potrebbe comprare uno yacht o una casa?

Con zero euro di partenza e un risparmio di 5 euro al giorno per accumulare facilmente 200mila euro si deve fare in questo modo

Un risparmio di 5 euro al giorno, porta a una cifra di 150 euro al mese. Supponiamo di investire ogni mese quest’importo sul mercato azionario, per esempio azioni o ETF. Inoltre ipotizziamo di avere ogni anno un rendimento medio del 5% sull’investimento. Rendimento che è stato più che superato negli ultimi 20 anni.

Investendo 150 euro al mese con un tasso d’interesse del 5% annuo, dopo 20 anni si otterrebbe un capitale di oltre 61.000 euro. Di questi, 25.000 euro sono interessi. Ma che accade se l’investimento è a 30 anni? Si arriva a un capitale totale di 125.000 euro di cui più della metà, circa 70.000 euro, d’interessi. E se l’investimento fosse di 40 anni? Il capitale finale sarebbe di quasi 229.000 euro, di cui 157.000 circa in interessi.

Le due verità nascoste

La prima lezione che si apprende da questi numeri è che la magia dell’interesse composto funziona. Grazie a questa magia è possibile trasformare pochi euro quotidiani in una cifra mirabolante in 30 o 40 anni. La seconda verità è che per ottenere questi risultati è solo questione di volontà e costanza, non di possibilità. Tutti possono risparmiare 5 euro al giorno, è sufficiente volerlo e farlo.