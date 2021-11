La musica fa parte della vita di tantissime persone. Le note, le armonie e le melodie riempiono le giornate di moltissimi di noi e ci accompagnano nei momenti più importanti della nostra vita. Basti solo pensare a quante volte tanti di noi si sono rifugiati in una canzone in un momento di sconforto. O a quanti momenti di gioia si sono celebrati con delle note allegre e ritmate, che hanno fatto ballare tutti. Insomma, possiamo certamente dirlo. La musica è davvero parte integrante della vita. Come la letteratura, la pittura e ogni forma d’arte, è un po’ il cibo dell’anima. E se fossimo noi a realizzare questo cibo, la soddisfazione potrebbe davvero essere immensa.

Proprio questo è lo strumento tra i più facili da imparare per iniziare a suonare

I cantanti e i musicisti, spesso, possono diventare dei veri e propri amici per noi. Le loro parole e la loro voce, infatti, ci accompagnano sin da quando siamo piccoli. Per tanti di noi basti pensare a Lucio Dalla, Fabrizio de André, Pino Daniele o anche Vasco Rossi. E, a proposito di quest’ultimo, se dovessimo avere degli oggetti che lo riguardano, dobbiamo essere consapevoli che potremmo possedere una piccola fortuna. Ma, tornando a noi, tutti questi grandissimi nomi della musica hanno iniziato da qualche parte. Che fossero cantanti o musicisti, infatti, hanno dovuto studiare e migliorarsi giorno dopo giorno. E se vogliamo intraprendere la loro strada (senza ovviamente pretendere di paragonarci, soprattutto agli inizi), dovremo cominciare anche noi da qualche parte. Se siamo indecisi sul nostro primo strumento, nessuna paura. Oggi abbiamo un consiglio che potrebbe essere utile a molti.

Ecco uno degli strumenti che ci offre un approccio più semplice

Partiamo da un presupposto fondamentale. Ogni strumento è difficile da suonare. Ci vuole studio, impegno e passione. Quindi, lo strumento che stiamo per consigliare non è assolutamente semplice. Piuttosto, può aiutarci nell’approccio iniziale perché più facile da capire. E, in questo caso, stiamo parlando dell’ukulele. Infatti, proprio questo è lo strumento tra i più facili da imparare per iniziare a suonare. Molti sono soliti vederlo come una piccola chitarra, ma le cose non stanno esattamente così. Questo strumento ha una propria storia e una propria tradizione. Semplicemente ricorda la chitarra, ma ha una differenza fondamentale: l’ukulele, infatti, presenta solo quattro corde. Questo potrebbe aiutare alcune persone che si sentono spaventate ad approcciarsi alla musica, consapevoli che ci sarà qualche accordo in meno da imparare.

Attenzione però. L’ukulele non è un giocattolo e non dobbiamo prenderlo sotto gamba. È comunque difficile da imparare e il suo suono, così particolare e piacevole all’ascolto, deve essere gestito in modo magistrale. Ciò che intende dire questo articolo è semplicemente che, se si vuole tentare un primo approccio, la leggerezza dell’ukulele potrebbe aiutare molti.