Molti di noi sognano un addome piatto e tonico. In tanti, infatti, provano diete su diete e diversi esercizi per raggiungere questo obiettivo. E, come molti ormai sapranno, questo obiettivo non è così semplice da raggiungere come sembra. Proprio per questo, dovremmo attrezzarci, cercando di seguire un’alimentazione sana ed equilibrata, consigliata da un medico, e allenandoci con i consigli di un esperto. Ci sono poi degli esercizi molto utili che, combinati con i giusti cibi e con un allenamento costante, possono certamente aiutarci.

Addominali da urlo con un esercizio che potremo fare tranquillamente da casa nostra in pochi minuti

Gli esercizi che possiamo eseguire per ottenere un addome scolpito e definito sono diversi. In questo nostro precedente articolo, per esempio, avevamo consigliato diverse serie di addominali da poter fare comodamente a casa, che ci avrebbero aiutati a rendere piatto l’addome. Ma a questi se ne può aggiungere un altro,davvero formidabile e quasi indispensabile, per raggiungere l’obiettivo con più facilità. Potremo avere addominali da urlo con un esercizio che potremo fare tranquillamente da casa nostra in pochi minuti. Stiamo parlando, in questo caso, dell’esercizio indicato con il termine di raddrizzamento del busto. Vediamo, quindi, di cosa si tratta più nello specifico.

Ecco come eseguire alla perfezione il raddrizzamento del busto, detto comunemente la posizione della foca

Il raddrizzamento del busto è un esercizio piuttosto semplice da fare. Ci basterà semplicemente seguire poche e semplici accortezze. Andando a toccare la schiena, poi, dovremo stare molto attenti. E se dovessimo avere problemi in questo campo soprattutto, forse sarebbe meglio evitare questo esercizio. O, comunque, l’ideale sarebbe quello di confrontarsi con un esperto prima di decidere di eseguirlo. Comunque, tornando a noi, la posizione della foca è semplice. Dopo aver eseguito la nostra serie di addominali, infatti, come quelli indicati nel precedente articolo che abbiamo citato, dovremo stenderci completamente a pancia in giù.

Mettiamo ora le mani poggiate sul pavimento, posizionandole all’altezza del busto. Spingiamo in alto, andando a inarcare leggermente la schiena e restando con il mento all’insù. In questo caso, non dovremmo sentire alcun dolore al dorso, ma solo un po’ di bruciore sulla parte dell’addome. Rimaniamo così per circa 30 secondi e ripetiamo l’esercizio almeno tre volte. Questo ci aiuterà a rendere gli addominali più forti, definiti e scolpiti e, inoltre, ci aiuterà a ottenere un controllo importante del nostro corpo.

