Come ridurre le spese quotidiane: bastano 5 mosse e non dovrai rinunciare a quello che ti piace di più

Nell’immaginario collettivo “risparmiare” equivale a fare delle rinunce. Esistono, invece, dei metodi che garantiscono un risparmio sulle spese di tutti i giorni ma che permettono di portare avanti anche le nostre passioni! Sono metodi davvero efficaci, e possono essere messi in atto da subito, anche da ora! Vediamo i 5 modi per ridurre le spese quotidiane senza rinunciare ai nostri divertimenti e hobbies.

Aprire un conto risparmio

In questo articolo abbiamo suggerito 10 consigli utili su come risparmiare in casa. In casa c’è sempre qualche spesa da fare, spesso anche imprevista, e quindi è molto difficile riuscire a tenere a bada tutte le entrate e le uscite economiche.

Il risultato è che nove volte su dieci si arriva a fine mese senza aver messo nulla da parte e, anzi, avendo speso anche qualcosa in più del previsto. E intanto i soldi da parte non si riesce a metterli mai. La soluzione è il conto risparmio.

È un ottimo modo per bloccare, di fatto, una parte del proprio stipendio ed evitare, così, di utilizzarla. Si impara a ragionare come se quei soldi non ci fossero realmente, con il risultato che, a fine anno, ci sarà un bel gruzzoletto sul conto. E le spese impreviste, così, non saranno più fonte di preoccupazione.

Installare un termostato programmabile

È un ottimo modo per risparmiare sulle bollette. Con un termostato, è possibile programmare gli intervalli di tempo in cui caldaia e condizionatore dovranno funzionare, e il risparmio sulla bolletta è di circa il 20-25%.

Fare la spesa alla spina

Sono sempre più numerosi i supermercati alla spina in Italia. Sono identici ai normali supermercati, con la differenza che si compra a peso. L’unica regola è ricordarsi di portare da casa i propri contenitori. Uno dei vantaggi dei supermercati alla spina è l’attenzione verso l’ambiente e la lotta agli sprechi di contenitori e imballaggi di plastica.

Eliminare gli abbonamenti inutili

Ormai tutto è ad abbonamento. La Tv, i film, il telefono fisso, il cellulare, la palestra. E ogni mese sono soldi che vanno via. Bisogna tagliare le spese superflue.

Al posto di tre abbonamenti Tv, ne basta uno. Tra i tanti abbonamenti, ci sarà quello di cui proprio non si riesce a fare a meno! Ecco, quello è l’unico abbonamento che merita di essere mantenuto, il resto può sparire (ah, leggere un libro è più salutare sotto tutti i punti di vista).

Eliminare le app di shopping online

Le app di shopping online sono una tentazione davvero troppo forte. Avere un attimo libero e fare scrolling sull’app di shopping preferita è una cosa che capita all’ordine del giorno. E la tentazione di comprare quel prodotto bellissimo diventa molto forte se l’acquisto è a portata di click. Eliminando l’app (e resistendo all’impulso di riscaricarla) sarà più semplice risparmiare.

Ecco, dunque, quali sono i 5 modi per ridurre le spese quotidiane senza rinunciare ai nostri divertimenti e hobbies.