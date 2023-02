Moda primavera estate: 5 trend che ti faranno perdere la testa

Che colore andrà di moda per la prossima stagione? Meglio i pantaloni o le gonne? Dobbiamo comprare vestiti nuovi o possiamo riutilizzare quello che abbiamo nell’armadio? Vediamo quali saranno le tendenze in arrivo che ci faranno essere alla moda con stile ed eleganza.

Cominciamo dal colore che sta tornando di moda ultimamente e lo vedremo ovunque questa primavera. Stiamo parlando del verde, in tutte le sue gradazioni dal verde bottiglia a quello lime. Quest’ultimo è sicuramente più estivo e solare, ma non è un colore che sta bene a tutte. Se vogliamo seguire la tendenza, usiamolo per gli accessori come scarpe e borse, invece che sugli abiti.

Moda primavera estate, come vestirsi con l’arrivo del caldo

Poi abbiamo il blazer, capo immancabile non solo nell’armadio delle donne d’affari. Il modello che farà tendenza prossimamente è sicuramente quello over, nei toni neutri o piuttosto accesi. Niente marrone, blu scuro o grigio, colori invernali che è meglio tenere chiusi nell’armadio. Sì al rosso, glicine, azzurro carta da zucchero e bianco glaciale, sono questi i colori top del momento. Meglio ancora se scegliamo un bel completo che è uno dei capi che ti fanno sembrare subito raffinata e benestante.

Per gli accessori, immancabili le borse del momento, anche nei toni di tendenza come il verde di cui parlavamo. Magari optiamo per una bellissima borsa firmata per essere eleganti e di lusso che fa sempre il suo effetto. O, in alternativa, pochette o clutch lucide e in vinile, splendide anche con un outfit più casual.

Jeans sempre intramontabili ma questi sono i modelli da avere

Passiamo al classico dilemma quando iniziano a salire le temperature, meglio le gonne o gli amatissimi jeans? Ecco, questa primavera i jeans la faranno da padrone, anche a causa degli sbalzi di temperatura. Meglio non rischiare di avere freddo, soprattutto fino ad aprile e i jeans sono il capo ideale grazie alla loro versatilità. Il modello perfetto è quello a sigaretta boot cut, che con un risvoltino diventa subito più sportivo con le sneakers. Mentre se abbinato ad una scarpa col tacco è perfetto per un aperitivo con gli amici o una serata informale.

Ultimo trend da ricordare è quello delle unghie scintillanti, con applicazioni diverse per ogni dito. C’è voglia di allegria per questa primavera e cosa c’è di meglio che delle mani super gioiose? La forma è quella a mandorla o a

ballerina, che sfinano le dita e rendono le mani più raffinate.

Insomma, sono questi i trend per la moda primavera estate da non lasciarci sfuggire. Un’ultima cosa prima di prepararci alla stagione calda e solare, è il momento giusto per osare con un nuovo taglio. Non c’è niente di meglio che stupire tutti con un bellissimo taglio corto super di tendenza.