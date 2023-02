Il Gender Reveal Party non è nient’altro la festa che rivela il sesso del bambino in arrivo. Le coppie in attesa di un figlio organizzano vere e proprie feste con tanto di parenti ed amici. Una tendenza che impazza soprattutto tra i vip. I personaggi dello spettacolo decidono infatti di festeggiare la scoperta del sesso del bambino. Nei prossimi paragrafi scopriremo più nello specifico di cosa si tratta e quali vip hanno già festeggiato il Gender Reveal Party.

Quali vip hanno festeggiato in questo modo?

Maschio o femmina? Con il Gender Reveal Party viene rivelato alla coppia in attesa il sesso del figlio. Un’usanza recente che ha visto tanti personaggi dello spettacolo protagonisti. Ecco quali vip hanno scoperto a sorpresa il sesso del bambino in arrivo. Tramite i social abbiamo visto chi ha festeggiato e soprattutto scoperto il sesso dei loro figli. Aurora Ramazzotti, figlia della conduttrice Michelle Hunziker e del cantante Eros Ramazzotti, ha festeggiato ad ottobre. Primo figlio per la ragazza e il compagno Goffredo Cerza, che hanno scoperto di aspettare un maschio. Tema azzurro anche per il party di Bianca Atzei legata al giornalista delle Iene, Stefano Corti. A fine novembre i due hanno festeggiato la scoperta del sesso del bimbo in arrivo. Bianca a gennaio ha dato alla luce un maschietto.

Gender Reveal Party: la tendenza che spopola, ecco quali vip hanno scoperto a sorpresa il sesso del bambino

Non è finita qua! Ci sono anche Clarissa Marchese e Federico Gregucci, ex concorrenti di Uomini e Donne, programma dove hanno avuto l’opportunità di conoscersi. I due a dicembre hanno festeggiato il loro gender reveal party. Tanti palloncini azzurri per loro che hanno scoperto di aspettare un maschietto. La coppia ha già avuto una figlia e al momento è in attesa del secondogenito. Si festeggia anche a casa dell’influencer Valli Beatrice. La ragazza sposata con Marco Fantini, suo corteggiatore a Uomini e Donne, è in attesa del quarto figlio. Circa una settimana fa, la coppia Valli Fantini, ha conosciuto il sesso del prossimo figlio in arrivo. Per loro tanti palloncini rosa, dopo due femmine ed un maschio si aggiunge un’altra bimba.

Anche Francesca Ferragni, sorella della famosissima Chiara, ha festeggiato a maggio il sesso del bimbo. A giugno è nato il figlio della Ferragni e del suo compagno Riccardo Nicoletti. I due a maggio hanno scoperto di aspettare un maschio. L’influencer Chiara Nasti legata al calciatore della Lazio Mattia Zaccagni hanno organizzato un gender reveal party da 60mila euro. L’evento non è passato inosservato, i due infatti per la loro festa hanno addirittura affittato lo Stadio Olimpico di Roma. A fine maggio, per il loro gender party tanti coriandoli azzurri. Il primo figlio della coppia è un maschio, Chiara Nasti ha partorito a novembre. Tuttavia il gender reveal party risulta alla portata di tutti. Anche le persone comuni non si sono tirate indietro e sempre più prende piede questa tendenza.