Non è ancora attendibile la situazione grafica dei mercati azionari. Dopo il 17 febbraio sembra che i mercati azionari internazionali si siano messi in laterale. Ancora ad oggi, nonostante il ritracciamento degli ultimi giorni, i grafici si muovono in orizzontale, senza segnali precisi. I mercati azionari sono ancora indecisi: quale strada prenderanno?

Situazione grafica davvero difficile da decifrare al momento, e domani non è detto che si avrà chiarezza.

I segnali rimangono contratanti

Proprio ieri ci chiedevamo se in corso ci sia un ritracciamento. La risposta era che al momento fosse ancora prematura la risposta. Oggi sembra che la situazione grafica non sia cambiata rispetto ad ieri. Anzi, questa diventa sempre più incerta.

Procediamo per gradi.

Alla chiusura della seduta di contrattazione del 22 febbraio abbiamo letto i seguenti prezzi:

Dax Future

15.418

Eurostoxx Future

4.247

Ftse Mib Future

27.158

S&P 500 Index

3.991,05

Cosa attendere da ora in poi? Il ritracciamento continuerà, oppure soi formerà un’inversione rialzista?

I mercati azionari sono ancora indecisi: quale strada prenderanno?

Oggi poteva/doveva essere un giorno decisivo per i mercati, e si poteva capire se i mercati avevano deciso di andare o meno al ribasso, o ritornare al rialzo. Non abbiamo ancora individuato un segnale univoco, nè al rialzo, nemmeno al ribasso.

Cosa monitorare da domani in poi? Il rialzo riprenderà se e soltanto se si assisterà a chiusure di seduta superiori ai seguenti livelli:

Dax Future

15.474

Eurostoxx Future

4.263

Ftse Mib Future

27.445

S&P 500 Index

4.018.

Cosa succederà da domani in poi? Il 17 febbraio è stato un setup che sembra aver generato effetti ribassisti. La probabilità è che questi potrebbero continuare al 6 marzo. scadenza annuale.

Domani sarà poco importante. Solo la giornata del 24 febbraio darà indicazioni abbastanza precise e chiarirà le dinamiche che potrebbero veriificarsi fino al 6 marzo.

Vedremo cosa accadrà, e trarremo le dovute conseguenze.

