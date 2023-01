Che vestiti comprare con 100 €? Ecco come vestirsi bene e sembrare ricchi spendendo poco

Non possiamo permetterci abiti da sogno dei brand di lusso più famosi? Non serve essere griffati da testa ai piedi per sembrare ricchi e raffinati. Ecco qualche consiglio per essere ben vestiti con capi più economici

Chi ha tanti soldi da spendere nel guardaroba spesso e volentieri non ostenta i marchi, anzi. Chi è benestante sceglie capi che non hanno Brand visibili ma dalla qualità spettacolare. Come copiare la loro eleganza spendendo un budget più contenuto? Vediamolo insieme!

Che vestiti comprare con 100 €? Ecco come vestirsi bene con look completi

Si può creare un outfit completo e di qualità spendendo solo 100 euro? È possibile scegliendo capi chiave che possiamo abbinare in modo diverso con quello che abbiamo nell’armadio. Questo è il momento ideale per fare dei grossi affari, sfruttando gli sconti dei saldi invernali. Un maglione chic che normalmente costa sugli 80€ può essere scontato a più del 50%.

Stessa cosa per i pantaloni, un ottimo pantalone sartoriale si può trovare scontato anche a 40 euro. Un esempio sono i Brand Sandro Ferrone, Mango, Massimo Dutti o Luisa Spagnoli, ma all’outlet. Gli outlet o gli spacci aziendali dei grandi Brand sono la soluzione per chi vuole vestirsi bene spendendo meno.

Facciamo qualche ricerca sbirciando tra le etichette dei Brand italiani più conosciuti. La produzione dei capi tessili viene spesso affidata a stabilimenti italiani che servono altri marchi. In questo modo potremo accaparrarci dei capi di ottima qualità ma a prezzi molto più contenuti. Compriamo nei negozi della zona che hanno etichette personalizzate, il più delle volte è sinonimo di produzione locale. Evitiamo i capi fast fashion, più economici ma che sembrano più scadenti già al primo sguardo.

Raffinatezza ed eleganza, i capi basici da avere nell’armadio

Il completo è uno di quei capi che fa sicuramente la differenza se vogliamo sembrare eleganti e lussuose. Ideale per andare in ufficio, se abbinato a un tacco a spillo diventa subito perfetto per la sera. Un completo di buona fattura, anche se non brandizzato può aggirarsi intorno agli 80€ o 100€.

Scegliamo un sottogiacca moderno, come un maglioncino in cashmere o una camicia tono su tono. Invece di acquistare nuovi capi delle ultime collezioni, puntiamo su capi must have intramontabili da combinare come vogliamo.

Ad esempio, il capospalla, un cappottino a vestaglia o un montone non passano mai di moda. Scegliamo modelli di buona qualità, in misto lana e non in panno che durano più a lungo. Sfruttando i saldi possiamo trovare delle offerte incredibili e portarci a casa un buon capo a meno di 100 euro.

Quindi, che vestiti comprare con 100 €? Ecco come vestirsi bene senza spendere migliaia di euro ma facendo sempre un figurone. La classe non è acqua e puntando sui capi giusti e di buona qualità sembreremo sempre eleganti e raffinati.