Borse da donna alla moda più amate? Ecco i modelli e i marchi tra cui scegliere la borsa giusta

Un modello diverso per ogni collezione, ma quale non deve mancare? Firmata e costosa o meglio una borsa in pelle di alta qualità? Vediamo le più belle che dobbiamo assolutamente avere.

Più dei gioielli, negli ultimi tempi le borse sono diventate le migliori amiche di ogni donna. Difficile resistere al loro fascino, con modelli e colori diversi per ogni stagione e collezione. Borse appena uscite, vintage nostalgico o piccole gemme più preziose di alcuni gioielli incastonati di pietre. Ma se non vuoi spendere troppi soldi, come si sceglie la borsa perfetta? Ecco qualche idea e qualche borsa iconica che ti conquisterà.

Borse da donna alla moda più amate, sicuramente quelle firmate

Per sentirsi belle e affascinanti a tutte le età non basta curare solo l’abbigliamento e scegliere i capi adatti. Gli accessori sono fondamentali per essere sempre ben vestite e ben curate. Forse l’accessorio principale che in tante sottovalutano è proprio la borsa. Una borsa firmata eleva tutto l’outfit e può dare carattere anche a quello più basico.

Tra i modelli più gettonati c’è sicuramente la Fendigraphy di Fendi, stupenda la nano intorno ai 1.000 €. Sempre di Fendi, meno evergreen ma che sicuramente entrerà nella storia, abbiamo la First, intorno ai 2.500 €. Passiamo poi alla bon bon di Jimmy Choo, deliziosa quella con la chiusura con nappa. I prezzi qui scendono leggermente e sono più accessibili, parliamo di 800 € circa. Sempre attuale e intramontabile è la Kate di Saint Laurent, nel colore nero si abbina a tutto. Un brand che si sta affermando sempre di più è sicuramente Jacquemous, molto amato tra le giovanissime. Oltre alla famosissima Chiquito, da valutare c’è le Bambino o Le Bisou in pelle. Un buon prodotto oltre che all’ultima moda con prezzi che si aggirano intorno ai 500 €.

Secchiello, bon bon, bauletto, baguette, ce n’è per tutte

Una baguette o una bon bon sono perfette anche da utilizzare come borsa da cerimonia. È facile abbinarle a qualunque abito grazie alle loro dimensioni contenute e di classe. È vero che una borsa del genere firmata non costa meno di 500 euro, ma possiamo utilizzarla sempre. Se invece non vogliamo spendere più di 200 €, valutiamo borse in vera pelle anche di marchi non famosi. In questo caso si paga sicuramente la qualità e il lavoro e non il brand famoso.

Questa è solo una breve lista delle borse da donna alla moda più amate in questo momento. Se non vogliamo seguire troppo le tendenze ma comprare una borsa di qualità, puntiamo sulle classiche. Un bauletto di Louis Vuitton, una baguette di Fendi o una Prada sono intramontabili. Almeno uno di questi pezzi classici non dovrebbe mancare nel tuo armadio, meglio ancora se sono vintage.