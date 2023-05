Moda donna primavera estate: torna di moda il capo femminile e comodo di cui tutte abbiamo bisogno!

È di capo d’abbigliamento di cui non sapevamo di avere bisogno nell’armadio! Comodo, pratico ed elegante, nasconde i difetti e valorizza la silhouette. Basta scegliere l’abbinamento giusto ed il gioco è fatto! Dunque, occhio a questo indumento perché per la categoria “moda donna primavera estate 2023” sta già spopolando. Vediamo di cosa si tratta.

Per vestirsi bene, ma allo stesso tempo sentirsi a proprio agio con l’abbigliamento, non serve spendere una fortuna. Molto spesso, infatti, basta scegliere i capi in modo oculato, tenendo conto della nostra fisicità (punti forti e deboli) e le ultime tendenze. A tal proposito, ricordiamo che sono tornati di moda dei pantaloni favolosi che snelliscono otticamente le gambe e slanciano la figura. Pantaloni chic e comodi da abbinare, perché no, anche alle scarpe più in voga della stagione. Calzature che si addicono alle giovanissime e anche alle donne più mature perché fanno sembrare più alte ma senza tacchi alti e dolorosi. Tornando ai capi d’abbigliamento di tendenza, per la primavera e l’estate 2023 si punta alla gonna pantalone. Una grande protagonista per tutto il Novecento, grazie alle gonne che le indossavano per andare a cavallo. Sparite dalle scene da qualche anno, ora le gonne pantalone tornano di moda.

Moda donna primavera estate: per un look chic e sensuale al punto giusto, la gonna pantalone è l’ideale

La gonna pantalone è un capo abbastanza ibrido che racchiude un buon compresso tra eleganza e praticità. Il mistero che crea (appunto se si indossa una gonna o dei pantaloni) rende questo capo d’abbigliamento molto amato e soprattutto che si declina facilmente in tante occasioni d’uso: dalla cerimonia all’outfit di tutti i giorni (magari indossato con delle scarpe con zeppa).

Come abbinare questo capo d’abbigliamento? Ecco gli accostamenti più stilosi

Il primo look da provare è quello composto da top con spalle scoperte (magari rosso), una gonna pantalone a tinta unita e sandali con il tacco. Chi intende optare per un look più rilassato, potrebbe indossare: t-shirt girocollo, possibilmente bianca e una gonna pantalone dal taglio semplice e rigorosamente sneakers in tela.

Per un’idea più originale, si potrebbe optare per un vestito longuette di chiffon a stampa floreale, indossato sopra una gonna pantalone a tinta unita. Per completare il tutto, delle décolleté in pelle.