Basta ai tacchi scomodi: arrivano le scarpe più cool dell’estate per sembrare più alte senza soffrire!

Cerchi delle scarpe che slanciano il fisico e fanno guadagnare qualche centimetro in altezza? Ecco i modelli più in voga dell’estate 2023 e che stanno già spopolando.

Belli, quanto dannatamente dolorosi, i tacchi alti sono l’emblema della femminilità e della seduzione. Ossessione di molte donne, le calzature dotate di tacco sono spesso “strumenti di tortura” per i nostri piedi. Per questo motivo, sono sempre di più le donne che scelgono modelli bassi e decisamente più comodi. Alcuni dei quali sono già stati decretati come un “must di stagione” che non bisogna farsi scappare.

Questo è il momento giusto per scegliere le scarpe preferite. Tra i modelli più belli dell’estate, sicuramente spiccano i sandali. Con lacci o senza, queste scarpe sono gettonatissime, tuttavia, a far battere il cuore delle donne, nei prossimi mesi, saranno dei sandali un po’ “speciali”. Vediamo di cosa si tratta.

Basta ai tacchi scomodi: è questa la scarpa alta su cui puntare

Tra le calzature di maggiore abbiamo i sandali con la zeppa. Non sono certamente una novità assoluta, ma tornano, a grande richiesta e per la gioia di tante donne che vogliono dire basta ai tacchi scomodi e dolorosi. I sandali con la zeppa, soprattutto quelli realizzati in PVC, oppure quelli in pelle, ricordano la moda degli anni 2000. Il modello 2023, però, si presenta più moderno e dalla forma più accattivante.

I sandali “classici” e con la zeppa sono piuttosto versatili e si possono indossare sia di giorno che di sera. Esistono, poi, delle versioni specifiche, come quelli gioiello che si consigliano per le cerimonie, quelli in corda o rafia, perfetti per il tempo libero e infine quelli in PVC più indicati da indossare in spiaggia. Ideali per camminare comodamente in città, i sandali in pelle (e zeppa, ovviamente). Per quanto riguarda il tacco, poi, esiste veramente l’imbarazzo della scelta. La forza di queste scarpe è che qualunque modello risulta confortevole da indossare, proprio per opera della zeppa.

Tre modelli che impazzano

Sono tante le marche tra cui scegliere. A titolo di esempio, segnaliamo i sandali slip-on di H&M. Sandali in pelle con zeppa e punta squadrata. Cinturini sottili sul piede, uno dei quali prosegue attorno alla caviglia e si allaccia con una fibbia in metallo. Fodera e soletta in pelle e tacco di 8,5 cm. I sandali slingback, tipo espadrillas, in pelle di Zara. Con tacco alto a forma di zeppa e fascette in tessuto da allacciare alla caviglia. Infine, i sandali con tacco e plateau di Stradivarius. Ultimo accorgimento prima di indossare i sandali: ricordarsi di prendersi cura dei piedi per evitare talloni screpolati e pelle secca.