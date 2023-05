Come pulire il forno incrostato con ingredienti naturali e senza fatica, il trucco geniale del Coach dell’Ordine

Come pulire il forno incrostato con ingredienti naturali in 5 minuti, i consigli di Luca Guidara - foto da Instagram

Vuoi pulire il forno sporco nel minor tempo possibile? Potresti provare ad usare un semplice rimedio suggerito dal Coach dell’Ordine e del Pulito Luca Guidara, un influencer che si occupa di fornire preziosi consigli su come pulire casa. Eccolo svelato e spiegato in poche parole.

Pulire il forno non è un’attività piacevole e lo è ancor meno in estate. Sicuramente non hai nessuna voglia di perdere troppo tempo nel farlo. Potresti infatti volerlo dedicare ad altro. A volte, poi, ti capita di non avere in casa neanche dei prodotti specifici per rimuovere lo sporco. Quindi, come pulire il forno incrostato con ingredienti naturali e che hai già in dispensa? Ti sveliamo il trucco del Coach dell’Ordine Luca Guidara.

Quest’ultimo è un influencer che si occupa di fornire ai suoi seguaci consigli su come pulire e riordinare la casa in modo semplice e intuitivo. Per pulire il forno come lui consiglia ti serviranno acqua, aceto e sale.

Come pulire il forno incrostato con ingredienti naturali, ecco cosa consiglia Luca Guidara

Luca Guidara consiglia di scaldare il forno a 100° e poi di mettere una miscela di acqua e aceto all’interno di uno spruzzino. Quindi, erogare questi due ingredienti contro le pareti incrostate del forno.

Rimuovere le macchie più ostinate

E se le incrostazioni non vanno via? A questo punto puoi provare ad usare un composto di acqua e sale. Fungerà infatti da ‘’scrub’’ e ti permetterà di togliere le macchie che proprio non vogliono andarsene. Una volta applicato, lascialo agire per mezz’ora e poi ripulisci con un panno. Vedrai che le pareti saranno come nuove.

Un rimedio alternativo

Se non hai nessuno di questi rimedi, puoi provarne uno alternativo. Non è tra i trucchi consigliati da Luca Guidara, ma è altrettanto efficace. Al posto di usare l’aceto o il sale, puoi ricorrere a bicarbonato e succo di limone. Mischiali fino a formare un impasto liscio e omogeneo, che poi applicherai sulle incrostazioni. Dunque, non ti resta che lasciarlo agire per una mezz’ora e poi rimuoverlo.

Ogni quanto pulire il forno

Ricorda che è meglio evitare che il tuo forno diventi troppo sporco prima di pulirlo. Non a caso, Luca Guidara consiglia di rimuovere le incrostazioni dopo ogni utilizzo. In questo modo eviterai di perdere troppo tempo a pulirlo. Un consiglio tanto semplice quanto saggio.

