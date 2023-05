Moda donna 2023, tornano i pantaloni più amati! Comodi e chic, snelliscono e slanciano le gambe

Per la primavera e l’estate 2023 le tendenze sono tantissime. Per le donne che vogliono vestire bene ed essere alla moda, ma senza rinunciare alla comodità, ecco i pantaloni su cui puntare nei prossimi mesi.

Sono un vero must di stagione e si riconfermano come uno dei modelli di pantaloni più glamour, versatili e che stanno bene alle donne più giovani, così come a quelle più mature. In commercio se ne trovano tanti, ecco, quindi, le dritte da seguire per non sbagliare stile.

Dopo i capi più venduti e richiesti da Zara, ecco un altro capo d’abbigliamento nella classica “moda donna 2023” che sta spopolando e a cui sarà impossibile resistere. Stiamo parlando dei pantaloni a palazzo. Ogni stagione ha la sua versione di questo modello favoloso, stilosissimo e sicuramente comodo. Da sfoggiare a vita alta per guadagnare qualche centimetro in altezza, i pantaloni a palazzo non dovrebbero mai mancare nel guardaroba. Si rivelano degli alleati preziosi in più di un’occasione. Perfetti per l’ufficio, cerimonie, serate e persino per il tempo libero. A tinta unita o a fantasia, fanno parte di quei “pezzi passepartout” che si sposano facilmente con gli altri capi.

Moda donna 2023: quali scarpe abbinare ai pantaloni a palazzo?

La scelta delle calzature da indossare sotto un pantalone a palazzo non è così facile e scontata. Archiviati, ormai, stivali e stivaletti, ecco le migliori calzature da abbinare al pantalone a palazzo. Si parte, neanche a dirlo, dalle classiche sneakers. Una combo semplice ma mai fuori moda. Altro connubio che funziona è quello con le ballerine (meglio se a punta). In questo modo, l’outfit appare di classe, con un tocco di bon ton.

Altro modello di scarpe di gran moda, gettonatissimo e comodo: le Mary Jane. Stanno bene con tutti gli outfit, basta scegliere quello giusto per ogni occasione. Con il pantalone a palazzo, le scarpe Mary Jane si rivelano praticamente perfette.

Tra gli abbinamenti più sofisticati, abbiamo il pantalone a palazzo plissé con i sabot (magari in pelle nude). Un accostamento divino per le donne che vogliono sfruttare questo outfit sia di giorno che di sera.

Altre calzature di tendenza sono le slingbach, le quali con il pantalone a palazzo vanno “a nozze”. Per un effetto glamour e chic, si consiglia di indossare un paio di pantaloni dalle stampe floreali e delle slingback total white.