Giorgia Meloni è la prima donna a capo del Governo in Italia. Dal 22 ottobre 2022 la Meloni è infatti Presidente del Consiglio dei Ministri della Repubblica Italiana. Un ruolo di grande responsabilità che la vede impegnata a tempo pieno. Tuttavia la premier trova il tempo anche per stare in famiglia. In particolare con il compagno Andrea e la figlia Ginevra. Nonostante l’estrema riservatezza della Meloni, sappiamo qualcosa sul suo incontro con Andrea. Scopriamo insieme di cosa si tratta.

Giorgia Meloni, impegnata politicamente fin da giovanissima è oggi la prima donna a capo del governo in Italia. Rigorosa nel suo lavoro e riservatissima, non trascura però la parte affettiva. In questo caso il compagno e la figlia Ginevra. Insieme da quasi otto anni, i due non sono sposati ed hanno una bambina di 7 anni. Ma chi è Andrea Giambruno, compagno di Giorgia Meloni? Immortalati insieme raramente, scopriamo qualcosa in più sulla loro relazione.

Scopri chi è il compagno di Giorgia Meloni

Secondo le ultime indiscrezioni presto Giorgia Meloni e Andrea Giambruno potrebbero convolare a nozze. Ma su questo ancora nessuna conferma. Ma conosciamo meglio il compagno della Meloni. Andrea Giambruno nasce a Milano 41 anni fa. Laureato in filosofia, da anni lavora come giornalista. Andrea infatti ha curato la rassegna stampa del Tgcom24. Ha collaborato alla realizzazione di alcuni programmi Mediaset di successo. Tra questi Quinta Colonna, Matrix, Mattino 5 e Stasera Italia. Dal 2020 fino all’elezione della compagna Giorgia, ha condotto Studio Aperto su Italia 1. “Accudisco io nostra figlia Ginevra, Giorgia torna a casa sempre dopo le 23”, ha dichiarato Giambruno, intervistato da una nota rivista. Ma vediamo come Andrea ha conosciuto la Premier Giorgia Meloni.

Chi è Andrea Giambruno, compagno di Giorgia Meloni: età, lavoro e l’incontro con la premier

Come abbiamo accennato, il presidente Giorgia Meloni è ormai legata da quasi 8 anni al compagno Andrea. I due hanno una figlia, Ginevra di 7 anni. Tuttavia la coppia non è sposata, ma gli ultimi gossip non escludono presto un matrimonio. “Voglio ringraziare la mia famiglia, Andrea, mia figlia, mia sorella, mia madre. Tutti quelli per i quali io ci sono stata meno di quanto loro ci fossero per me”. Queste le dichiarazioni di Giorgia Meloni dopo il successo elettorale. Una donna riservata che però non nasconde il suo amore per la famiglia.

Immortalata in rare occasioni in compagnia del marito, nelle foto i due sono apparsi sempre affiatati. Curioso il loro incontro, avvenuto proprio a Mediaset. Lo stesso Giambruno ha rivelato alla rivista Chi alcuni dettagli. Pare che Andrea abbia incontrato la premier durante una puntata di Quinta Colonna. Giambruno, autore del programma, notò Giorgia Meloni intenta a mangiare una banana. Non essendo riuscita a pranzare, la premier si sarebbe concessa uno spuntino al volo. Ma ripreso il programma, avrebbe lasciato il frutto in mano ad Andrea, scambiandolo per un assistente. Pare che in seguito al curioso incontro, sia stata proprio la Meloni a contattare il compagno.