I complementi d’arredo in legno sono belli da vedere e molto resistenti, ideali per dare personalità e originalità alla casa. Ma i mobili sono anche delicati, certi aloni potrebbero essere difficili da eliminare. Scopriamo quali sono i semplici ed efficaci rimedi per fare tornare come nuovo il legno in pochi minuti.

Mobili di legno perfetti! Ecco i rimedi per togliere le macchie più 1 ingrediente impensabile

Arredare casa con stile con dei resistenti e spettacolari mobili di legno può essere un’ottima idea. Un materiale bellissimo e duraturo che non passerà mai di moda e che renderà gli ambienti straordinari. Questo non vuol dire, però, che non hanno bisogno di manutenzione e dei piccoli accorgimenti per rimanere in buono stato. Con il tempo la superfice potrebbe rovinarsi e diventare perfino opaca, perdendo quel fascino caratteristico. In più si aggiungono i nostri gesti di distrazione e disattenzione, che potrebbero provocare aloni e segni profondi. Spesso sono conseguenti a tazze e bicchieri troppo caldi e bagnati, perché causano condensa e formano macchie chiare o scure. Oppure sbadatamente abbiamo ribaltato contenitori di olio o altri ingredienti grassi che macchiano facilmente.

Finalmente mobili di legno perfetti! ecco i rimedi fai da te semplici e veloci

Per ottenere una superfice lucente bisognerebbe pulire a dovere il legno periodicamente, non solo eliminando la polvere con panni appositi. Dovremo nutrire il materiale, usando però o prodotti giusti, altrimenti avremo il risultato opposto. Annualmente dovremmo passare la cera, per poi rimuoverla con una spazzola con setole morbide e lucidare con una pezza di lana. Invece, senza acquistare costosi flaconi, potremo trattare il legno per dire addio a fastidiose macchie. Se si tratta di aloni provocati dal calore, interveniamo con un classico phon per capelli, dirigendo il getto d’aria calda sulla zona da trattare. Attenzione a non avvicinare troppo il beccuccio, teniamolo ad una distanza di almeno 10 centimetri. Allo stesso modo usiamo il calore del ferro da stiro, impostato al minimo, poggiando un panno sul mobile che possa assorbire l’alone di umidità.

Sembrerebbe essere efficace anche il dentifricio, ne basterà un po’ su un panno asciutto da stendere sul mobile, dopo qualche minuto rimuoviamo le tracce con uno strofinaccio pulito. Creiamo un composto con acqua e bicarbonato per rimuovere gli aloni ostinati, lasciamo agire per 10 minuti e poi passiamo un panno umido. Per togliere le tracce dei condimenti usiamo invece un mix di olio e sale, perfetto anche per idratare il legno. Basta poco per avere mobili di legno perfetti! Ecco i rimedi che potremo usare, ma esiste un altro ingrediente davvero impensabile, la maionese. Distribuiamone una noce sulla macchia e lasciamo agire, poi rimuoviamo con un passo asciutto.

Come rinnovare vecchi mobili

È un vero peccato buttare via i mobili di legno rovinati o vecchi, in fondo potremo dargli nuova vista trasformandoli. Se presenta fori o graffi profondi possiamo usare lo stucco o della cera, coprendoli con del colore, carta da decoupage o tessuto. Se preferiamo mantenere il colore del legno ravviviamo con del mordente, se troppo rovinato prima dovremo però scartavetrare. Libero sfogo alla fantasia applicando decorazioni originali e coerenti con il resto dell’arredamento, con merletti, perline o simpatici disegni da fare con gli stencil.